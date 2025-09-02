AZ-Plus
Update

Vorfall am Marienplatz: Erhebliche Störung bei U-Bahnlinien U3 und U6 dauert an

Wegen eines erkrankten Fahrgasts fallen viele Züge der U-Bahn aus oder fahren verspätet.
Jan Krattiger
Jan Krattiger |
Behniderungen am Marienplatz. (Symbolbild)
Behniderungen am Marienplatz. (Symbolbild) © imago/Ulrich Wagner
Seit kurz nach 11 Uhr geht nichts mehr bei der U-Bahn am Marienplatz: Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) auf ihrer Webseite schreibt, gibt es "erhebliche Behinderungen" wegen eines erkrankten Fahrgasts im Bereich Marienplatz. 

Störung am Marienplatz: U-Bahn fährt nicht mehr

Das betrifft die U-Bahn-Linien U3 in Richtung Fürstenried West und in Richtung Moosach sowie die U6 in Richtung Garching-Forschungszentrum und in Richtung Klinikum Großhadern

Wie AZ-Leser berichten, ist ein Gleis komplett gesperrt. Zunächst sollte die Störung nach rund einer Stunde behoben sein, aktuell sieht es jedoch danach aus, dass es länger dauern könnte. Mindestens bis 13.30 Uhr werden die beiden U-Bahnlinien betroffen sein, so die MVG.

Es wird darum gebeten, vor Ort auf Zugzielanzeigen und Lautsprecherdurchsagen zu achten. 

