Vorfahrt missachtet – 68-jähriger Radfahrer in München schwer verletzt

Weil er ein "Vorfahrt gewähren"-Schild missachtet, wird ein Radfahrer von einem Pkw angefahren und dabei schwer verletzt.

In Neuperlach missachtet ein Radfahrer die Vorfahrt und wird von einem Pkw angefahren. (Symbolbild)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, hat sich in Neuperlach, auf Höhe der München Klinik, ein Unfall ereignet, bei dem ein 68-Jähriger aus dem Landkreis München schwer verletzt wurde. Wie die Polizei berichtete, war der Mann mit seinem Fahrrad auf der Nebenfahrbahn der Putzbrunner Straße stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung zur Heidestraße galt für ihn das "Vorfahrt gewähren"-Schild.

Radler missachtet Vorfahrt und wird angefahren

In diesem Moment war eine 84-Jährige aus München mit ihrem Mercedes auf der Putzbrunner Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs und bog links in die Heidestraße ein. Dabei stieß sie im Kreuzungsbereich mit dem 68-jährigen Radler zusammen, der die Vorfahrt des Pkw missachtete.

Durch den Unfall zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 84-jährige Mercedes-Fahrerin blieb unverletzt.