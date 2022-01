Vorbild Wien: CSU will PCR-Gurgeltests für daheim in München

Die Stadtratsfraktion der CSU fordert, dass sich München an den österreichischen PCR-Tests orientieren soll.

München - "Alles gurrrgelt! Gurgel mit!": Mit diesem Slogan wirbt die Stadt Wien seit März 2021 für ihre PCR-Selbsttests. Die österreichische Corona-Strategie: ein PCR-Test per Mundspülung zuhause statt langem Anstehen vor dem Testzentrum.

Für die Stadtratsfraktion der Münchner CSU klingt das so gut, dass die Partei in einem Antrag an die Stadt fordert, das Wiener Modell zu übernehmen. PCR-Testkapazitäten werden bedrohlich knapp, deshalb soll die Stadt München prüfen, ob sie sich nicht an Wien bei den Corona-Tests ein Beispiel nehmen kann.

Im Gegensatz zu den hier üblichen PCR-Tests können die Gurgel-Tests selbst durchgeführt werden. Allerdings ist davor eine Registrierung bei einem Online-Portal nötig. Nach erfolgter Registrierung können sich die Bürger dann ihre Tests in Supermärkten abholen und dort später wieder abgeben. Das Testergebnis soll innerhalb von 24 Stunden vorliegen.