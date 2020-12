Vor Zivilstreife: Münchner (25) rast durch 80er-Zone auf A995

Die leere nächtliche Autobahn war für den 25-Jährigen eine zu große Versuchung. Mit seinem BMW raste er in Richtung München - die Polizei zeichnete alles auf Video auf.

14. Dezember 2020 - 06:26 Uhr

München - Mit fast 200 Kilometern pro Stunde in der Spitze ist ein 25-jähriger Münchner am späten Sonntagabend über die A995 in Richtung München gerast - verfolgt von einer Zivilstreife der Polizei.

Mit fast 200 Sachen über die Autobahn

Auf der Strecke von Holzkichen bis Giesing gilt wegen Lärmschutz Tempo 80. Das scherte den 25-Jährigen in seinem BMW aber nicht. Mit durchschnittlich rund 170 km/h fuhr der Münchner in Richtung Heimat. Was der Mann nicht bemerkt hatte war, dass sich eine Zivilstreife der Autobahnpolizei mit Videoanlage an seine Fersen geheftet hatte.

Kurz vor der Stadtgrenze beschleunigte er nochmal auf fast 200 km/h, so dass ihm letztlich eine gefahrene Geschwindigkeit von 197 km/h angelastet wurde. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld von 1.200 € plus knapp 65 € Gebühren sowie ein drei monatiges Fahrverbot.