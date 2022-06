Vor Klassiker: Münchner Polizei rüstet sich für England-Ultras

Am Dienstag trifft die Nationalmannschaft in der Allianz Arena auf England. 700 Polizisten werden im Einsatz sein, 880 England-Fans durften gar nicht erst anreisen.

Fußballklassiker am Dienstag: 3.466 Plätze in der Allianz Arena sind für England-Fans reserviert. (Symbolbild)

München - Am Dienstagabend kommt es in der Allianz Arena zu einem Fußballklassiker. Die Nationalmannschaft trifft im Rahmen der Uefa Nations League auf das Team aus England. Die Polizei wird die Fans beider Lager mit etwa 700 Beamten begleiten, damit es nicht zu Raufereien zwischen rivalisierenden Ultras kommt.

Nations League in München: England-Fans schon da

"Die ersten Fußballfans aus England wurden bereits am Montag in München erwartet", sagt Polizeisprecher Benjamin Castro Tellez. Viele werden mit dem Flugzeug kommen, einige vermutlich auch mit der Bahn. Die Polizei geht davon aus, dass die meisten Gäste von der Insel nach der Ankunft ins Hofbräuhaus und in die anderen bekannten Wirtshäuser der Innenstadt weiterziehen.

Die Polizei wird entsprechende Kräfte in Bereitschaft halten, um notfalls eingreifen zu können. "Insbesondere bei übermäßigem Alkoholkonsum sowie einem zufälligen Aufeinandertreffen rivalisierender Personengruppen können mögliche Konfliktsituationen in diesem Zusammenhang nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden", sagt Benjamin Castro Tellez.

Fußball-Klassiker: 700 Polizeibeamte im Einsatz

700 Beamte stehen für den Einsatz bereit. "Die Münchner Polizei ist deshalb personell sowie in den strategischen Planungen auf verschiedene Szenarien bei diesem Einsatz vorbereitet und über die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) bereits mit der nationalen Fußballinformationsstelle in England in einem ständigen Informationsaustausch", so der Sprecher auf Anfrage der AZ.

880 England-Fans wurde der Pass abgenommen

Erkenntnisse über Aufrufe im Internet zur Gewalt oder Verabredungen zu Massenschlägereien abseits des Stadions liegen nach Angaben des Präsidiums nicht vor. Das Präsidium veröffentlichte im Internet bereits einen Brief an die Fans aus England, um die Spielregeln in München zu erklären.

Wie der britische Guardian meldet, hat die englische Polizei bereits im Vorfeld reagiert und 880 England-Fans den Pass abgenommen, so dass sie gar nicht erst nach München kommen können. 3.466 Plätze in der Allianz Arena sind für England-Fans reserviert. Der englische Fußballverband FA erwartet am Stadion wenig Probleme, da es dort "exzellente Infrastruktur" und viel Erfahrung im Umgang mit solchen Spielen gebe. Der FA erwartet, dass Fans eher im Stadtzentrum negativ auffallen werden.

Britische Polizei in München präsent

Die Britische Polizei hat laut Guardian bereits am Sonntag eine Delegation nach München geschickt, die am Mittwoch wieder abreisen wird. Darunter seien sechs sogenannte "Spotter", also Beobachter und drei oder vier Geheimdienst-Mitarbeiter. Zusätzlich sind vom Fußballverband 12 Stewards aus dem Wembley-Stadion in der Allianz Arena präsent.

Die Allianz Arena öffnet am Dienstagabend für alle Ticketinhaber um 18.15 Uhr. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Die Polizei bittet alle Fans, sich rechtzeitig an der Allianz Arena einzufinden. Deutschlands Bilanz aus 37 Spielen gegen England: 13 Siege – 7 Unentschieden – 17 Niederlagen. Letztes Aufeinandertreffen war im Juni 2021 in London: 0:2-Niederlage im EM-Achtelfinale.