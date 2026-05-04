AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Vor Heimspiel des FC Bayern: Münchner Feuerwehr verhindert größeren Brand

Vor Heimspiel des FC Bayern: Münchner Feuerwehr verhindert größeren Brand

Feueralarm in der Allianz Arena: Als die ersten Zuschauer ins Stadion strömen, geht in einem Technikraum die Brandmeldeanlage los. Warum die Bundesliga-Partie trotzdem stattfinden konnte.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Das Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern konnte wie geplant stattfinden. (Archivbild)
Das Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern konnte wie geplant stattfinden. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Ein Feuermelder hat in der Münchner Allianz Arena einen größeren Brand verhindert und das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim (3:3) gerettet. Der Alarm sei am Samstag etwa zwei Stunden vor Anpfiff in einem Technikraum des Stadions losgegangen, teilte die Feuerwehr mit. Etwa zehn Minuten zuvor habe der Einlass der Stadionbesucher begonnen. 

Münchner Feuerwehr: Keine Gefahr für die eintreffenden Zuschauer

Als die Einsatzkräfte im Technikraum eintrafen, habe es bereits nach verschmorten Kabeln gerochen. Unter schwerem Atemschutz und mithilfe eines Kohlendioxid-Feuerlöschers konnte der Brand laut Feuerwehr jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der betroffene Bereich sei von der restlichen Stromversorgung getrennt worden. 

Für die eintreffenden Zuschauer habe zu keiner Zeit Gefahr bestanden. Auch das Spiel wurde durch den Einsatz nicht beeinträchtigt. Weshalb es zu dem Brand kommen konnte und auf welche Summe sich der Schaden beläuft, ist bislang nicht bekannt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.