Feueralarm in der Allianz Arena: Als die ersten Zuschauer ins Stadion strömen, geht in einem Technikraum die Brandmeldeanlage los. Warum die Bundesliga-Partie trotzdem stattfinden konnte.

Ein Feuermelder hat in der Münchner Allianz Arena einen größeren Brand verhindert und das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim (3:3) gerettet. Der Alarm sei am Samstag etwa zwei Stunden vor Anpfiff in einem Technikraum des Stadions losgegangen, teilte die Feuerwehr mit. Etwa zehn Minuten zuvor habe der Einlass der Stadionbesucher begonnen.

Münchner Feuerwehr: Keine Gefahr für die eintreffenden Zuschauer

Als die Einsatzkräfte im Technikraum eintrafen, habe es bereits nach verschmorten Kabeln gerochen. Unter schwerem Atemschutz und mithilfe eines Kohlendioxid-Feuerlöschers konnte der Brand laut Feuerwehr jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der betroffene Bereich sei von der restlichen Stromversorgung getrennt worden.

Für die eintreffenden Zuschauer habe zu keiner Zeit Gefahr bestanden. Auch das Spiel wurde durch den Einsatz nicht beeinträchtigt. Weshalb es zu dem Brand kommen konnte und auf welche Summe sich der Schaden beläuft, ist bislang nicht bekannt.