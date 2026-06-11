Vor fast vier Jahren in S-Bahn gestohlen: Wertvolles Musikinstrument taucht wieder auf

In einer S-Bahn soll ein damals unbekannter Täter die Oboe eines 55-jährigen Mannes entwendet haben. Jetzt hat die Bundespolizei das wertvolle Instrument sichergestellt und zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Der Besitzer der Oboe war am 20. November 2022 mit einer S-Bahn der Linie S7 von Icking nach München unterwegs, als er den Verlust des Instruments bemerkte. (Symbolbild)

Die Hoffnung stirbt eben doch zuletzt. Die Bundespolizei wartete jetzt mit ausgesprochen guten Nachrichten für einen Mann auf, der bereits im November 2022 Anzeige wegen des Diebstahls seiner Oboe erstattet hatte. Am Mittwochabend wurden im Zusammenhang mit dem Fall zwei Männer vorläufig festgenommen.

Mann schläft im November 2022 in der S-Bahn ein und vermisst dann seine Oboe: Jetzt ist sie wieder da

Wie die Bundespolizei berichtet, war ein 55-jähriger Italiener am 20. November 2022 mit der S-Bahn der Linie S7 von Icking nach München unterwegs gewesen, als er für kurze Zeit einschlief. Auf Höhe des Haltepunktes Karlsplatz/Stachus sei der Mann wieder erwacht und habe den Verlust seiner neben ihm liegenden Tasche bemerkt. Darin befand sich eine Oboe im Wert von rund 10.200 Euro. Der Italiener erstattete daraufhin Anzeige bei der Bundespolizei.

Den Verlust seiner Oboe hatte ein 55-jähriger Italiener am 20. November 2022 in einer S-Bahn der Linie S7 von Icking nach München bemerkt. © Bundespolizei

Die Auswertung der Videoaufzeichnungen aus dem Zug ergab, dass ein bislang unbekannter Mann die Tasche mit dem Instrument an sich genommen und anschließend am Münchner Hauptbahnhof den Zug verlassen hatte. Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen lagen damals nicht vor, so die Bundespolizei.

Gestohlene Oboe wird in Musikgeschäft zum Kauf angeboten

Der Inhaber eines Musikgeschäfts gab der Bundespolizei am Mittwoch (10. Juni) einen ebenso überraschenden wie entscheidenden Hinweis. Dem Mann war die als gestohlen gemeldete Oboe zum Kauf angeboten worden, und die Einsatzkräfte konnten daraufhin einen 46-jährigen Bulgaren und dessen 16-jährigen Sohn vorläufig festnehmen, als sie das Instrument verkaufen wollten. Die Oboe wurde sichergestellt.

Ermittlungen wegen Diebstahls und Hehlerei laufen

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf die Identität des bislang unbekannten Tatverdächtigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften Vater und Sohn wieder entlassen werden, die Ermittlungen wegen Diebstahl und Hehlerei dauern an.