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Vor der Stichwahl: Hier können Sie OB Reiter und Herausforderer Krause persönlich treffen

Sie wollen nochmal alles mobilisieren, um bei der OB-Stichwahl am Sonntag möglichst viele Stimmen für sich verbuchen zu können. Die AZ zeigt Ihnen, wo sie Dieter Reiter und Dominik Krause dieser Tage antreffen können.
Jan Krattiger
Jan Krattiger |
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Heißt der Münchner Oberbürgermeister erneut Dieter Reiter oder doch Dominik Krause? Das entscheidet sich bei der Stichwahl am 22. März. (Archivbild)
Heißt der Münchner Oberbürgermeister erneut Dieter Reiter oder doch Dominik Krause? Das entscheidet sich bei der Stichwahl am 22. März. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Sie wollen die beiden OB-Kandidaten noch persönlich sehen? Das können Sie bei diesen Gelegenheiten vor der Stichwahl tun, hier sind die Termine im Überblick.

Jeden Tag Termine: OB Dieter Reiter (SPD) unterwegs

Oberbürgermeister Dieter Reiter ist am

  • Mittwoch (18. März) vormittags am Pasinger Bahnhof
  • Donnerstag (19. März) mittags an einem Infostand am St. Anna-Platz, nachmittags am Wochenmarkt Münchner Freiheit und am U-Bahnhof Dülferstraße
  • Freitag (20. März) am Nachmittag am Rewe an der Friedenspromenade und der Moosacher Meile und abends am Mahatma-Gandhi-Platz in Freiham
  • Samstag (21. März) vormittags am Wochenmarkt am Schweizer Platz, mittags beim Kulturzentrum 2411 und nachmittags an der Bodenseestraße 1, Ecke Planegger Straße in Pasing
Einträchtig dabei mitten im Wahlkampf: OB Dieter Reiter und sein Herausforderer Dominik Krause bei der Parade am Sonntag, 15. März 2026.
Einträchtig dabei mitten im Wahlkampf: OB Dieter Reiter und sein Herausforderer Dominik Krause bei der Parade am Sonntag, 15. März 2026. © Felix Hörhager

Dominik Krause (Grüne) im Wahlkampf treffen 

Grünen-OB-Kandidat Dominik Krause ist am

  • Donnerstag (19. März) ab 19 Uhr beim Kneipenwahlkampf gemeinsam mit Felix Banaszak, dem Bundesvorsitzenden der Grünen, unterwegs. Start ist in der Prosecco Bar. 
  • Freitag (20. März) von 16 bis 17 Uhr beim Flyern an der Reichenbachbrücke
  • Samstag (21. März) von 11 Uhr bis 12 Uhr beim Flyern am Seebauer-Blumenladen
  • Samstag (21. März) von 13 Uhr bis 14 Uhr beim Flyern am Infostand PEP Neuperlach
  • Samstag (21. März) von 14 Uhr bis 15 Uhr beim Flyern an der Tela-Post in Silberhornstraße
  • Samstag (21. März) von 15 Uhr bis 16 Uhr, Demo gegen Rassismus am Odeonsplatz
  • Samstag (21. März) ab 19.30 Uhr Kneipenwahlkampf in Schwabing
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  • Huldreich vor 3 Stunden / Bewertung:

    Hoch lebe Radar-Bürgermeister Dominik Krause❤️👍🎶 und nicht der BMW-Fahrer Reiter🤮👺👎🏿

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