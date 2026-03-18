Vor der Stichwahl: Hier können Sie OB Reiter und Herausforderer Krause persönlich treffen

Sie wollen nochmal alles mobilisieren, um bei der OB-Stichwahl am Sonntag möglichst viele Stimmen für sich verbuchen zu können. Die AZ zeigt Ihnen, wo sie Dieter Reiter und Dominik Krause dieser Tage antreffen können.

18. März 2026 - 22:03 Uhr

Heißt der Münchner Oberbürgermeister erneut Dieter Reiter oder doch Dominik Krause? Das entscheidet sich bei der Stichwahl am 22. März. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa