Direkt vor der Polizei: Männer schießen Rakete auf Menschengruppe

Nach einem gefährlichen Zwischenfall mit einer Silvesterrakete am Münchner Hauptbahnhof ermittelt die Polizei wegen einer Sprengstoffexplosion.
Die Polizei sucht nach dem Vorfall nach Zeugen. (Symbolbild)
Die Polizei sucht nach dem Vorfall nach Zeugen. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Vor den Augen der Polizei sollen zwei Männer eine Silvesterrakete auf eine etwa 20-köpfige Gruppe nahe dem Münchner Hauptbahnhof geschossen haben. Sie hätten die Rakete gezielt in deren Richtung gehalten, teilte die Polizei mit. Die Menschen seien zur Seite gesprungen, der Sprengkörper sei in der Nähe explodiert. Daraufhin sei die Gruppe weggelaufen. Ob jemand verletzt wurde, ist deswegen bislang ungeklärt. 

Die beiden Verdächtigen - ein 23 und ein 27 Jahre alter Mann - seien von den Beamten festgenommen worden. Gegen sie wird wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ermittelt. Die Polizei sucht nach der Menschengruppe und nach Zeugen.

