Vor der Pleite gerettet? So steht es um das Münchner Start-up Sushi Bikes

Der kriselnde Münchner E-Bike-Hersteller Sushi Bikes hat einen neuen Besitzer. Für Gründer Andreas Weinzierl geht es in der neuen Konstellation weiter.

Sushi Bikes wurde 2019 von Andreas Weinzierl (links) mit Rückendeckung von TV-Moderator Joko Winterscheidt – er ist seit April 2024 nicht mehr Gesellschafter – und Investments von den Mymuesli-Chefs Max Wittrock und Philipp Kraiss gegründet.

Ist das die erhoffte Wende? Der Münchner E-Bike-Hersteller Sushi Bikes hat nach der im November 2025 beantragten Insolvenz einen neuen Eigentümer gefunden. Die Düsseldorfer Beteiligungsgesellschaft Wealth Collect Holding (WCH) übernimmt das Start-up.

Gründer Andreas Weinzierl spricht von "Befreiungsschlag"

"In den vergangenen Monaten haben wir hart dafür gekämpft, eine Lösung zu finden, die der Marke Sushi Bikes und unserer treuen Community gerecht wird. Dass wir nun mit einem starken Partner an der Seite weitermachen können, fühlt sich wie der Befreiungsschlag an, auf den wir alle gewartet haben", wird Gründer und Geschäftsführer Andreas Weinzierl in der entsprechenden Mitteilung zitiert.

WCH setzt auf hohe Markenbekanntheit

Im Zuge eines Restrukturierungsprozesses markiere die Übernahme durch die WCH-Unternehmensgruppe den Beginn eines neuen Kapitels für die Weiterentwicklung der Marke, heißt es weiter. "Mit Sushi Bikes übernehmen wir eine Marke mit klarer Haltung, hoher Markenbekanntheit und großer Nähe zur urbanen Zielgruppe. Die Stärke von Sushi liegt in der konsequenten Reduktion auf das Wesentliche. Genau das macht die Marke so relevant", sagt Rainer Langnickel, Gründer und CEO der WCH-Unternehmensgruppe.

Er sieht "erhebliches Potenzial, die Marke weiterzuentwickeln", will ihre Liefer- und Servicefähigkeit stärken und nachhaltiges Wachstum ermöglichen. Andreas Weinzierl: "Mein Herz schlägt für diese Marke und unsere Vision von lebenswerten Städten. Ich bin glücklich, dass die Reise nun mit frischem Rückenwind weiter geht."

Die Wealth Collect Holding (WCH) übernimmt die Marke Sushi Bikes. Mit dem Erwerb des Münchner E-Bike-Herstellers will die Unternehmensgruppe ihr Portfolio um eine etablierte Lifestyle-Marke für bezahlbare Elektromobilität erweitern. (Symbolbild) © Sushi Bikes

Sushi Bikes wurde 2019 von Andreas Weinzierl in München gegründet. Die Idee war, ein E-Bike zu entwickeln, das so leicht, so bezahlbar und so gut gestaltet ist wie ein klassisches Fahrrad. Bis 2024 war TV-Moderator Joko Winterscheidt Gesellschafter. Heute ist Sushi Bikes eine feste Größe auf Deutschlands Straßen. Nach den Boomjahren während der Corona-Pandemie führten volle Lager bei Händlern, Preisdruck und schrumpfende Margen in der Fahrradbranche zu Engpässen. Auch Sushi Bikes traf die Krise hart.