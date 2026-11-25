Dass München in einer Finanzkrise steckt und sparen muss, hört man gerade oft aus dem Rathaus. Doch in den Chef-Etagen wird nicht gekürzt – im Gegenteil. Einige verdienen noch mehr, trotz Krise.

Was verdienen Münchens Bosse? Die AZ nennt Beispiele: vom Tierpark bis zum Stadtwerke-Chef.

Dass der Stadt das Geld ausgeht, dass es keine Spielräume mehr gibt – das hört man in diesen Tagen oft aus dem Rathaus. Trotzdem gibt es noch immer Bereiche, wo vom Sparkurs wenig zu spüren ist – und zwar ganz oben in den Chef-Etagen.

Im neuesten Beteiligungsbericht aus der Kämmerei kann man nachlesen, was diejenigen verdienen, die die städtischen Tochterunternehmen leiten. Einige haben ihre Topmanagergehälter in den vergangenen Jahren noch ein bisserl besser gemacht. Ein paar Beispiele hat die AZ herausgesucht.

Münchens Chefs verdienen gut – trotz Finanzkrise

Am meisten verdienen die Chefs des Flughafens, an dem die Stadt mit 23 Prozent beteiligt ist. Geschäftsführer Jost Lammers erhielt 2025 876.000 Euro, 2024 waren es 827.000 Euro und davor "bloß" 746.000 Euro. Eine Gehaltserhöhung von 130.000 Euro in zwei Jahren – für die allermeisten Münchner dürfte das ein Traum bleiben.

Jost Lammers ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH. 2025 hat er 876.000 Euro verdient. © IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Über eine Gehaltserhöhung durfte sich auch MVV-Chef Bernd Rosenbusch freuen. 2023 verdiente er 279.000 Euro, inzwischen sind es 326.000 Euro im Jahr.

So viel verdient der Tierpark-Chef

Auch der Tierparkchef Rasem Baban verdient heute 29.000 Euro mehr als noch 2023: nämlich 219.000 Euro im Jahr. Allerdings: Das sind 1000 Euro weniger als 2024. Tatsächlich sind 19.000 Euro seines Gehalts "erfolgsabhängig". Der Tierpark steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Auch die Besucherzahlen gehen zurück. Ganz wollte man dem Tierpark-Chef seinen Bonus aber wohl trotzdem nicht nehmen.

Auch der Tierpark-Chef Rasem Baban verdient in nicht mal fünf Jahren eine Million. © imago stock&people

Auf eine Gehaltserhöhung verzichtet haben auch die Chefs der München Klinik: Dr. Götz Brodermann, Petra Geistberger und Tim-Oliver Guderjahn verdienten 2025 zusammen fast 1,2 Millionen Euro. Macht rechnerisch für jeden fast 400.000 Euro im Jahr – ebenso viel wie 2024. Allerdings: 2023 teilte sich die Geschäftsführung noch 1,06 Millionen Euro.

Spitzenverdiener im städtischen Klinik-Konzern ist übrigens Dr. Götz Brodermann mit rund 454.000 Euro im Jahr. Petra Geistberger kommt "nur" auf rund 350.000 Euro jährlich, Dr. Tim Guderjahn auf fast 289.000 Euro.

Auch bei der Stadtsparkasse und den Stadtwerken sind die Gehälter gestiegen

Noch mehr – nämlich rund 2,57 Millionen Euro – verdiente 2025 der vierköpfige Vorstand der Stadtsparkasse. Fast 200.000 Euro mehr als noch 2023. Allein der Vorstandsvorsitzende Bernd Hochberger verdiente 2025 715.000 Euro.

Gestiegen ist auch das Einkommen der Geschäftsführung der Stadtwerke: 2024 verdienten die fünf Geschäftsführer 1,96 Millionen Euro, 2025 2,15 Millionen Euro.

Stadtwerke-Chef Florian Bieberbach kam auf 642.000 Euro. MVG-Chef Ingo Wortmann musste sich mit 412.000 Euro zufriedengeben.

Stadtwerke-Chef Florian Bieberbach verdiente 2025 642.000 Euro. © IMAGO/STL Studio Liebhart

Zu den Top-Verdienern der städtischen Konzerne gehören auch die Chefs der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Münchner Wohnen: Ex-SPD-Fraktionschef Christian Müller verdiente 2025 rund 362.000 Euro, seine damalige Kollegin in der Geschäftsführung Doris Zoller kam auf 306.000 Euro. Übrigens ebenso viel wie Messe-Chef Reinhard Pfeiffer.