Von wegen Baustelle: "Es tut sich nichts" im Münchner Osten

Empörung bei Anwohnern der Galopprennbahn: SWM sperren sechs Parkplätze für Arbeiten. Doch seit einem Monat ist kein Bautrupp aufgetaucht. Und für Heiligabend haben sich elf Gäste angesagt, die Parkplätze brauchen.
Eva von Steinburg |
Wird noch gebaut – oder ist die Baustelle abgeschlossen? Das ist die Frage in Daglfing. (Symbolbild)
Wird noch gebaut – oder ist die Baustelle abgeschlossen? Das ist die Frage in Daglfing. (Symbolbild) © IMAGO/imageBROKER/street news

Sie kann es kaum fassen: Elisabeth Breit aus Daglfing steht am Straßenrand und ärgert sich: "Parken verboten, aber es tut sich nichts. Die Stadtwerke haben keinen Bautrupp in unsere Straße geschickt."

Die Rentnerin spricht von der Schichtlstraße, die zwischen Trabrennbahn und Galopprennbahn liegt. Am 17. November, also vor einem Monat, haben Arbeiter der Stadtwerke München in ihrer Straße sechs Parkplätze gesperrt.

Die SWM hat sechs Parkplätze gesperrt

Die Stadtwerke München (SWM) haben dafür zwei Halteverbots-Schilder aufgestellt und eine autofreie Zone am Straßenrand geschaffen – über die sich mehrere Bürger nun empören: "Das ist doch ein Witz. Keine Arbeiten im Gange, doch Nachbarn müssen das Auto weiter weg abstellen und laufen!", so die Daglfingerin.

Seit 17. November Halteverbot: Anwohnerin Elisabeth Breit (77) vermisst die Parkplätze in der Schichtlstraße.
Seit 17. November Halteverbot: Anwohnerin Elisabeth Breit (77) vermisst die Parkplätze in der Schichtlstraße. © Martha Schlüter

Weihnachten kommen elf Gäste – und die brauchen einen Parkplatz

Und das, obwohl Weihnachten vor der Tür steht – mit besonders viel Besuch: Die sechs gesperrten Parkplätze, werden von ihrer Familie gebraucht, die genau gegenüber wohnt. "Bei uns kommen mindestens elf Leute am Heiligen Abend zum Weißwurstessen. Außerdem feiert mein Mann Heiligabend seinen 80. Geburtstag", erklärt die Münchnerin.

Die SWM meint, die Baustelle sei abgeschlossen

Die Pressestelle der Stadtwerke München schreibt auf AZ-Anfrage am 17. Dezember: "Die Arbeiten zum Ausbau des Stromnetzes in der Schichtlstraße wurden vor ca. einem Monat abgeschlossen. Alle Parkverbote wurden anschließend wieder aufgehoben. Dies hat uns die ausführende Baufirma auf Anfrage nochmals versichert."

Das Halteverbotsschild gilt ab 17. November 2025.
Das Halteverbotsschild gilt ab 17. November 2025. © Elisabeth Breit

"Absurd", findet diese Aussage Elisabeth Breit: "Das ist seltsam. Was für eine Posse! Die Schilder stehen doch noch!", sagt sie der Abendzeitung am Donnerstag, 18. Dezember – und übersendet als Beweis der Abendzeitung ihre Fotos vom Handy: "Keiner von uns traut sich hier zu parken."

  • Wolff vor 4 Minuten / Bewertung:

    Die WWahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet an Heiligabend ein Bautrupp auftaucht, dürfte so oder so relativ gering sein. Also einfach parken und gut is.

  • Radl Rainer vor 15 Minuten / Bewertung:

    Oh nein, fürs Weihnachts-Auto-Fest haben sich Gäste angekündigt!

    Dabei ist der Bahnhof Riem ebenso in der unmittelbaren Umgebung, wie Bushaltestelle Schichtlstraße. Ich fahre ja öfter mal mit dem Rad durch die Schichtlstraße, einer Fahrradstraße in der KFZ nur geduldet werden. Trotzdem ragen da insbesondere Wohnmobile in die Fahrspur rein, beidseitiges Parken macht es dann teilweise recht eng.

    Es sind auch immer die ~80-Jährigen Autoabhängige, die kurz vor Ladenschluss zwanghaft daran festhalten müssen. Es gibt kein Recht auf Führerschein, Auto und Parkplatz! Der Mensch wird ohne Zündschlüssel/NFC-Token geboren und stirbt auch ohne, außer natürlich bei einem Verkehrsunfall.

  • Hanswurst vor 41 Minuten / Bewertung:

    gibt doch nix besseres für die Dame. Reservierte Parkplätze für Weihnachten!

