Von Nachtmarkt bis Bluesfest: Das ist am Wochenende in München geboten

Eine Bluesparty am Rotkreuzplatz, ein queeres Straßenfest im Glockenbachviertel, ein Nachtmarkt am See – oder ist Ihnen eher nach Freilufttheater und Orgelkonzert? Von Freitag bis Sonntag ist viel geboten in der Stadt und im Umland.

Das Bluesfest am Rotkreuzplatz in Neuhausen lockt seit 1989 Scharen von Fans auf den Platz. Diesen Sonntag spielen vier Bands ab 14 Uhr bis in den späten Abend – der Eintritt ist frei.

Ein sonniges Sommerwochenende steht bevor, Freitag und Samstag (Mariä-Himmelfahrt-Feiertag) sind weiter über 30 Grad angesagt. Ab Sonntag soll es ein bisserl herunterkühlen, München bekommt dann wohl auch ein paar Regentropfen ab.

Was also lässt sich alles unternehmen in den nächsten Tagen? Allein, mit Freunden oder Familie – in der Stadt und auch um die Stadt herum? Los ist jedenfalls viel, was Schwung, aber auch angenehme Kühle bringen kann. Hier sind ein paar Ideen.

Ideen für ein sonniges Wochenende in und um München – wie ein Besuch auf dem "Nachtmarkt Herrsching"

Wer der Sommerhitze in der Stadt in Richtung Seenland entfliehen will, der kann sich nach Herrsching am Ammersee begeben. Dort findet ab Freitagnachmittag an der Seepromenade am alten Sportplatz zehn Tage lang der "Nachtmarkt Herrsching" statt. Mit Schlemmerstandln und 60 Kunsthandwerkerständen, an denen man handgefertigten Schmuck, Mode, Glaskunst, Wohn-Accessoires und mehr kaufen kann. Abends gibt es Livemusik.

Der "Nachtmarkt Herrsching" mit Musik, Marktstandln und Schlemmereien startet am Freitagnachmittag am Ufer des Ammersees. © geja

Zum Start steht am Freitagabend die Münchner Band "Blind Date" auf der Bühne, zu hören sind Soul, Funk, Pop, Rock und Oldies. Am Samstagabend folgt "Jazoum" (Latin, Lounge und Soul), beide Bands spielen jeweils von 19 bis 22.30 Uhr.

Am Sonntag ist der Markt schon ab 13 Uhr geöffnet, mittags machen D’Aubachtaler aus Hechendorf Stimmung, am Abend (ab 19 Uhr) ist die Münchner Soulband "Soulissimo" zu hören. Zum Schlemmen gibt es Fisch, Steaks, Wildburger, Wildbratwürste, Flammlachs und mehr. Kinder können sich am Kinderkarussell und am Trampolin tummeln.

Ab Freitag, 15 Uhr, bis 23. August. Herrsching, Seepromenade (Riederstraße/Ecke Madeleine-Ruoff-Straße).

Blütenregen beim Hans-Sachs-Straßenfest

Auch mitten in der Stadt kann man bei freiem Eintritt viel Spaß haben: zum Beispiel beim Hans-Sachs-Straßenfest am Samstag im Glockenbachviertel. Dort feiert die queere Community heuer den 40. Geburtstag des schwul-queeren Zentrums Sub.

Rote Rosen regnen soll es auch am Samstagabend wieder – beim Hans-Sachs-Straßenfest im Glockenbachviertel. © Mark Kamin

Ab 14 Uhr machen DJs, die Schwuhplattler und Dragkünstler die Hans-Sachs-Straße und einen Teil der Ickstattstraße zur Open-Air-Party. Um 20 Uhr soll es rote Rosenblütenblätter von einem Balkon regnen, auch OB Dominik Krause (Grüne) schaut vorbei, heißt es.

Samstag, 14-22 Uhr, Hans-Sachs-Straße

Musikgenuss bei freiem Eintritt

Der Theatron-Musiksommer im Olympiapark läuft ebenfalls noch bis 22. August. Bei freiem Eintritt gibt es jeden Abend Musik auf die Ohren, von Indie über Post-Punk bis Krautrock.

Seebühne am Olympiapark, Fr/Sa/So ab 19 Uhr

Der Eintritt ist frei beim Theatron-Musiksommer. © Oliver Wick

Auf dem Dach der Kleinen Olympiahalle

Nur ein paar Schritte entfernt kann man sich beim Sommerfestival mit Riesenrad, Karussell, Budenstraße, Schlemmerstandln und Kinderland auf dem Dach der Kleinen Olympiahalle vergnügen (läuft noch bis 23. August; freier Eintritt aufs Festivalgelände).

Olympiapark, Fr/Sa/So 11-23 Uhr

Aus dem Leben von Prinzen und Prinzessinnen

Falls Sie am Samstag mit Kindern (6-10 Jahre) etwas Spannendes erleben wollen und die Kinder sich für Prinzen und Prinzessinnen interessieren: Im Neuen Schloss Schleißheim gibt es um 14 Uhr die Familienführung mit dem etwas sperrigen Titel "Erziehung ohne Schule!" Darin steckt viel Unterhaltsames, denn die Kunsthistorikerin Susanne Franke wird eineinhalb Stunden lang erklären, welche Fähigkeiten Prinzessinnen und Prinzen in vergangenen Zeiten erlernen mussten und welche nicht. Lesen, Schreiben, Sprachen und Musik? Oder vielleicht doch Sticken und Schwertkampf?

Samstag, 14 Uhr, Neues Schloss Schleißheim (Max-Emanuel-Platz 1, Oberschleißheim). Ohne Anmeldung, max. 25 Personen. Treffpunkt an der Museumskasse. Ticket: 3 Euro plus Schloss-Eintritt für Erwachsene.

Mariä-Himmelfahrts-Orgelkonzert

Den Feiertags-Samstag kann man auch besinnlich genießen – beim kostenlosen Mariä-Himmelfahrts-Orgelkonzert in der Jesuitenkirche St. Michael in der Fußgängerzone, wo es obendrein angenehm kühl ist. Zu Gast ist der Kantor und Organist der Stiftskirche Stuttgart Kay Johannsen. Er spielt Werke von Mendelssohn, Guilmant und eigene Improvisationen.

Samstag, 16 Uhr, Michaelskirche, Neuhauser Straße 6.

In der Michaelskirche findet am Samstag ein Orgelkonzert zum Mariä-Himmelfahrtstag statt – bei angenehm kühler Temperatur. © Walter Glück

Theater unter freiem Himmel

Sind Sie schon mal im Innenhof der Glyptothek am Königsplatz gewesen, um sich dort ein Freiluft-Theaterstück anzuschauen? Auch das geht am Samstag – und zwar schon am Vormittag. Um 10 Uhr ist das Stück "Dionysos" zu sehen, es geht um Mut zum Rausch, Ekstase und gleichzeitig auch mehr Vernunft.

Samstag, 10 Uhr (Einlass 9 Uhr), Ticket: 41,50 Euro (Schüler/Studenten/Schwerbehinderte 23,50).

Anstehen für Theatergenuss: Samstagvormittag ist im Innenhof der Glyptothek das Stück "Dionysos" zu sehen. © theaterspieleglyptothek.de

Durch den Park der Wittelsbacher Sommerresidenz

Falls Ihnen der Sinn nach einem lehrreichen Spaziergang am Sonntag steht: Im Schlosspark Nymphenburg führt Gästeführerin Judith Dengler um 13.30 Uhr zu einem Rundgang durch den Park der Wittelsbacher Sommerresidenz. Die weiten Achsen, alten Alleen, Wasserläufe und Parkschlösschen wie die Badenburg und Pagodenburg prägen den besonderen Charakter dieses Parks. Die Führung "Ab ins Grüne" dauert eineinhalb Stunden.

Lust auf einen lehrreichen Spaziergang im Schlosspark Nymphenburg? Am Sonntag können Sie eine Führung mitmachen. © Ralph Peters (imago stock&people)

Sonntag, 13.30 Uhr, Schloss Nymphenburg, Treffpunkt vor dem Marstallmuseum. Ohne Anmeldung (max. 25 Personen, Reservierung nicht möglich). Ticket: 3 Euro plus Eintritt in die Parkburgen.

Ein rauschendes Bluesfest

Oder Sie feiern am Sonntag ein rauschendes und kostenloses Bluesfest mit. Das steigt (wie seit 1989) auf dem Rotkreuzplatz (14-22 Uhr) in Neuhausen. Vier Bluesbands mit lokalem Bezug werden Scharen von Fans auf den Platz locken.

Den Anfang macht das Blues-&-Roots-Duo Black Patti. Es reicht das Mikrofon weiter an das Szene-Urgestein Waki Wootz mit seiner Südstaatenrock- und Bluegrass-Band Sheep Lost. Weiter geht es mit dem Gitarristen und Sänger T.G. Copperfield, der mit seiner Band Bluesrock und Americana spielt. Den Abschluss macht der Münchner San2 mit der Band Soul Patrol, die spielt Soul und Rhythm & Blues bis in den späten Abend.