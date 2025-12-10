AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Von Münchner Polizei gerettet: 18-Jährige klettert auf Zaun und fällt in die Isar 

Von Münchner Polizei gerettet: 18-Jährige klettert auf Zaun und fällt in die Isar 

Nachts trifft sich eine junge Frau mit Freunden an der Isar. Dann klettert sie auf einen Holzzaun - und rutscht ab.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Unterkühlt wird die Frau ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Unterkühlt wird die Frau ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Eine junge Frau ist nachts in die Isar in München gefallen und von der Polizei aus dem Wasser geholt worden. Der Rettungsdienst brachte die 18-Jährige unterkühlt ins Krankenhaus.

München: 18-Jährige klettert auf Zaun und fällt in die Isar 

Einer Polizeisprecherin zufolge feierte die Frau gemeinsam in der Nacht auf Mittwoch mit Freunden, als sie wohl "ihre Kletterkünste beweisen wollte" und sich auf einen Holzzaun begab.

Dabei rutschte sie ab und fiel im Bereich der Maximiliansbrücke ins Wasser. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten hielt sich die 18-Jährige am Ufer fest. Mit einem zugeworfenen Seil schaffte sie es schließlich aus dem kühlen Fluss.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • ......kann mich mal vor 14 Minuten / Bewertung:

    Jugendlicher übernut- gehört mit zum sammeln von erfahrungen-daraus folgt später die reife. Allea gute.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.