Von Münchner Polizei gerettet: 18-Jährige klettert auf Zaun und fällt in die Isar
Eine junge Frau ist nachts in die Isar in München gefallen und von der Polizei aus dem Wasser geholt worden. Der Rettungsdienst brachte die 18-Jährige unterkühlt ins Krankenhaus.
München: 18-Jährige klettert auf Zaun und fällt in die Isar
Einer Polizeisprecherin zufolge feierte die Frau gemeinsam in der Nacht auf Mittwoch mit Freunden, als sie wohl "ihre Kletterkünste beweisen wollte" und sich auf einen Holzzaun begab.
Dabei rutschte sie ab und fiel im Bereich der Maximiliansbrücke ins Wasser. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten hielt sich die 18-Jährige am Ufer fest. Mit einem zugeworfenen Seil schaffte sie es schließlich aus dem kühlen Fluss.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen