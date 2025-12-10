Nachts trifft sich eine junge Frau mit Freunden an der Isar. Dann klettert sie auf einen Holzzaun - und rutscht ab.

Eine junge Frau ist nachts in die Isar in München gefallen und von der Polizei aus dem Wasser geholt worden. Der Rettungsdienst brachte die 18-Jährige unterkühlt ins Krankenhaus.

Einer Polizeisprecherin zufolge feierte die Frau gemeinsam in der Nacht auf Mittwoch mit Freunden, als sie wohl "ihre Kletterkünste beweisen wollte" und sich auf einen Holzzaun begab.

Dabei rutschte sie ab und fiel im Bereich der Maximiliansbrücke ins Wasser. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten hielt sich die 18-Jährige am Ufer fest. Mit einem zugeworfenen Seil schaffte sie es schließlich aus dem kühlen Fluss.