Bisher waren Tickets der österreichischen Westbahn innerhalb Deutschlands für viele Fahrgäste unattraktiv. Eine neue Preisoffensive soll dies schon bald ändern.

Die Westbahn startet ab Dezember eine Preisoffensive, von der auch Fahrgäste von oder nach München profitieren können.

Aktuell verkehrt die österreichische Westbahn innerhalb Deutschlands zwischen Prien am Chiemsee und Stuttgart. Verbindungstechnisch gesehen sicher eine Alternative, allerdings preislich nicht unbedingt attraktiv, sofern man im Besitz eines Deutschlandtickets oder einer Bahncard ist. Die einen sind im Regionalverkehr ohnehin schon deutschlandweit für 63 Euro unterwegs, die anderen profitieren von günstigen Rabatten.

Doch dies soll sich schon bald ändern. Die Westbahn hat eine Preisoffensive angekündigt und geht ab dem 1. Dezember 2026 mit Kampfpreisen an den Start, mit denen die Fahrgäste einiges an Geld sparen können. Vor allem Deutschlandticket-Besitzer profitieren von den neuen Tarifen. Aber auch BahnCard-Inhaber, Senioren und Familien können ab Anfang Dezember preisliche Vorteile genießen.

Westbahn Kampfpreise ab 1. Dezember 2026

Wenn man mit der Bahn zwischen Prien am Chiemsee und Stuttgart unterwegs ist, könnte sich ein Vergleich der Ticketpreise künftig lohnen. "Wir haben in Deutschland in den Zügen noch Kapazitäten", sagte Westbahn-Chef Thomas Posch bei der Vorstellung der neuen Tarife. Mit den Preissenkungen wolle man die Nachfrage bei der Westbahn ankurbeln. Wirtschaftlich soll sich das für das österreichische Bahnunternehmen rechnen: "Wir erwarten, dass die Mehrnachfrage die Preisabsenkungen überkompensiert", so Posch.

Vor allem die Deutschlandticket-Besitzer werden von den neuen Tarifen der Westbahn profitieren. Mit dem DeutschlandPlusTicket der Westbahn können diese für nur 9,90 Euro auf der gesamten innerdeutschen Westbahn-Strecke zwischen Prien am Chiemsee und Stuttgart fahren, dabei ist es unabhängig, welche Strecke man zurücklegt. So sind beispielsweise Fahrten von München nach Ulm oder Stuttgart sowie von Stuttgart nach Rosenheim oder von Ulm nach Prien am Chiemsee für unter zehn Euro zu haben.

Deutschlandticket Westbahn: 9,90 Euro für München–Stuttgart

Eine deutliche Ersparnis, denn bisher zahlten Deutschlandticket-Besitzer z. B. für eine Fahrt von München nach Stuttgart mit der Westbahn 24,90 Euro; also rund 60 Prozent mehr. Einziger Haken an dem DeutschlandPlusTicket der Westbahn: es besitzt nur eine Gültigkeit bis Prien am Chiemsee, während man mit dem Deutschlandticket bis nach Salzburg fahren kann.

"Mit der Westbahn bekommt das Deutschlandticket einen echten Mehrwert: Zum Einheitspreis von 9,90 Euro können Fahrgäste damit auch den Komfort unseres Fernverkehrs nutzen. Wir zeigen, dass das Deutschlandticket nicht an den Grenzen des Nahverkehrs aufhören muss", so Westbahn-CEO Posch.

Auch bei Kurzstrecken können Deutschlandticket-Besitzer künftig sparen. Für Fahrten zwischen zwei aufeinanderfolgenden Westbahn-Halten sind für sie ab 1. Dezember nur noch 4,90 Euro fällig. Das gilt beispielsweise auf der Strecke München – Augsburg, Stuttgart – Ulm sowie München – Rosenheim.

Bahncard & Senioren: 50 Prozent Rabatt bei der Westbahn

Von den neuen Westbahn-Preisen profitieren auch Fahrgäste, die im Besitz einer Bahncard sind, sowie Senioren.

Alle Bahncard-Inhaber, unabhängig davon, ob es sich um eine 25er-, eine 50er- oder eine 100er-Bahncard handelt, bekommen bei der Westbahn 50 Prozent auf den regulären Ticketpreis. Eine Fahrt von München nach Stuttgart kostet dann 24,90 statt 49,90 Euro, nach Augsburg 7,90 statt 15,90 Euro.

Diese Tarife gelten auch für alle Fahrgäste ab 65 Jahre. Die entsprechenden Angebote heißen West-Vorteilspreis für BahnCard-Inhaber und West-Seniorenpreis für alle ab 65 Jahren.

Auch die regulären Ticketpreise bei der Westbahn sollen günstiger werden: Die Fahrt München – Stuttgart kostet dann 49,90 statt 54,90 Euro, der Preis für München – Augsburg sinkt von 24,90 auf 15,90 Euro.

Kinder fahren gratis: Westbahn-Familientarif 2026

Auch Familien können künftig bei der Westbahn sparen. Begleitkinder bis einschließlich 15 Jahren fahren ab dem 1. Dezember dauerhaft kostenlos, der bisherige Preis von drei Euro pro Kind entfällt.

Hinweis: Die neuen Preise gelten ab 1. Dezember 2026 auf den innerdeutschen Westbahn-Verbindungen zwischen Prien am Chiemsee und Stuttgart, während der Streckensanierung Rosenheim – Salzburg auch zwischen Passau und Stuttgart.