Von München aus in 22 Stunden: In diese Metropole geht es jetzt mit dem Bus

Wer aus München die britische Hauptstadt erreichen will, braucht per Direktflug gut zwei Stunden. Wer deutlich mehr Zeit hat, kann jetzt im Bus nach London fahren. Das müssen Reisende über das Angebot wissen.

Ab sofort bringt Flixbus Reisende ohne Umsteigen von München und Nürnberg nach London. Die Fahrt auf der neuen Linie dauert nach Angaben des Betreibers gut 22 Stunden. Mit Umstiegen kann die Reise nach London bisher zwischen 23 und mehr als 30 Stunden dauern. Die neue Buslinie wird laut Flixbus ab sofort einmal am Tag angeboten.

Die günstigsten Preise für eine kurzfristige Busfahrt nach London wurden auf dem Portal des Anbieters zunächst mit etwa 74 Euro angegeben. Wer einen Sitzplatz reservieren will, zahlt noch mal ein paar Euro mehr.

Vergleich: So lange dauert die Reise mit dem Flieger oder dem Zug

Zum Vergleich: Ein Direktflug mit British Airways dauert ab München etwa zwei Stunden und ist, je nach Buchungsdatum, zwischen 83 Euro und 321 Euro zu haben. Wer von München aus mit dem Zug in die britische Metropole reisen möchte, ist mindestens zehn Stunden unterwegs. Zwei bis viermal muss man bei dieser Reise umsteigen. Nimmt man den ICE von München nach Paris Est mit einmal umsteigen und dann mit dem Eurostar unter dem Ärmelkanal durch, muss man, je nach Buchungsvorlauf, mit Fahrtkosten von etwa 220 Euro rechnen.

Hat man sich doch für die Variante mit dem Flixbus entschieden, dann ist Abfahrt am Zentralen Omnibusbahnhof in München gegen 21.40 Uhr, in Nürnberg erfolgt der Stopp kurz vor Mitternacht. Weitere Halte sind Frankfurt, Köln und Düsseldorf. Die Ankunft am Victoria Busbahnhof in der britischen Hauptstadt ist dann am Folgetag gegen 19.00 Uhr geplant.

Wichtig: Vor der Reise ist eine elektronische Einreisegenehmigung (ETA) nötig

Die Fahrt mit der Fähre von Frankreich ins Vereinigte Königreich ist laut Flixbus im Ticket enthalten. Vorher müssen Reisende einen zusätzlichen Security-Check über sich ergehen lassen, weil Großbritannien nicht mehr Teil der EU ist. Zudem ist eine elektronische Einreisegenehmigung (ETA) nötig. Diese kann direkt auf der oder der offiziellen App beantragt werden. , dass es unseriöse Drittanbieter gibt, die teils horrende Gebühren verlangen oder auf Identitätsdiebstahl aus sind.

Für Anfang der 2030er-Jahre: Deutsche Bahn plant Direktverbindung Frankfurt - London

Mit dem Zug könnte es übrigens in ein paar Jahren noch schneller gehen. Die Deutsche Bahn bestätigt einen Artikel der FAZ, der von Plänen der DB berichtet, bis Anfang der 2030er-Jahre eine direkte Zugverbindung von Frankfurt am Main bis London einzurichten. Ohne Umsteigen soll es dann mit dem Zug von der Main- bis zur Themse-Metropole gehen.