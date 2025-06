Von Handschellen bis Geldzählmaschine: MVG versteigert wieder Fundsachen

Immer wieder bleiben in den Fahrzeugen der MVG Gegenstände liegen. Wenn diese nicht binnen sechs Monaten im Fundbüro abgeholt werden, kommen sie bei einer Auktion unter den Hammer. Am 25. Juni ist es wieder soweit und diesmal suchen erneut einige kuriose Objekte einen neuen Eigentümer.

Vom Laptop, über Schuhe und Schmuck bis hin zu gepackten Koffern und sogar Handschellen oder eine Geldzählmaschine. Am Mittwoch, 25. Juni kommt alles unter den Hammer, was in U-Bahn, Tram und Bus vergessen wurde und liegengeblieben ist und auch nach sechs Monaten nicht im MVG-Fundbüro abgeholt wurde.

Fahrräder, AirPods, Handschellen und Geldzählmaschine: MVG versteigert Fundsachen

Unter den Auktionsgegenständen sind unter anderem digitale Kompakt- und Vollformatkameras, verschiedene Kopf- und Ohrhörer, Laptops, Schmuck und Kleidung sowie Überraschungs-Koffer und -Taschen.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Und es kommt auch ein ganz besonderes und kurioses Fundstück unter den Hammer. "Mein Highlight der Auktion ist eine Schatzkiste mit Münzen und Geldscheinen aus verschiedenen Ländern", so der verantwortliche Auktionator Markus Rockmann zur AZ.

Highlight der MVG-Fundsachen-Auktion: eine Schatzkiste mit Münzen und Geldscheinen aus verschiedenen Ländern. © Rockmann Industrie-Auktionen

Die Versteigerung beginnt am 25. Juni um 11 Uhr, findet live im Internet statt. Durchgeführt wird die Auktion im Auftrag der MVG von Rockmann Industrie-Auktionen.

Die Fundstücke, die versteigert werden, können ab sofort bis zum 24. Juni zu den regulären Öffnungszeiten im MVG-Fundbüro besichtigt werden. Interessenten wird geraten, sich vor dem Bieten einen optischen Eindruck zu machen, um den aktuellen tatsächlichen Zustand und die Beschaffenheit des zu versteigernden Objektes zu bekommen.

Anmeldeschluss für interessierte Bieter ist eine Stunde vor Auktionsbeginn

Das Auktionshaus weist darauf hin, dass es sich bei der Versteigerung nicht um eine reine Online-Auktion handelt, sondern um eine Online-Live-Auktion per Livestream! (Wie bei einer Präsenzversteigerung vor Ort). Gebote können traditionell live am PC abgeben werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sollte man nicht persönlich an der Versteigerung teilnehmen können, schon im Vorfeld der Auktion über das Online-Portal Vorgebote abzugeben.

Auch zwei nagelneue WC-Sitze können bei der MVG-Fundsachen-Auktion ersteigert werden. Das Startangebot beläuft sich auf 5 Euro. © Rockmann Industrie-Auktionen

Der Anmeldeschluss für die Live-Auktion ist am Mittwoch, 25. Juni, um 10 Uhr (also eine Stunde vor Auktionsbeginn), eine Anmeldung während der laufenden Auktion ist nicht möglich.

Bilder, Informationen und Startpreise der einzelnen Objekte des Auktionshauses zu finden. Weitere wichtige Informationen zur MVG-Fundsachenversteigerung .