Die Olympischen Spiele 1972 in Bildern: So schön, lustig und skurril wirken die Eindrücke von damals heute.

Die Werbung für Olympia gestaltet sich im Jahr 1972 dann doch noch etwas anders.

Dressurwettbewerb quasi im königlichen Vorgarten. Das könnte es bei erneuten Spielen wieder geben.

Die Sportler werden medizinisch betreut in einem eigenen Diagnostikzentrum im Olympiadorf - viele Geräte stammen von Siemens.

Das Olympische Feuer auf dem Weg nach München: In Reitham im Landkreis Miesbach nehmen plötzlich noch andere Kandidaten teil. Eine Kuhherde kreuzt plötzlich den Weg der Athleten. Was für ein herrliches Zeitdokument!

Die 70er: Nackerte im Englischen Garten, Discosound und die Haare meist länger als die Röcke – was eine Zeit. Und dann auch noch Olympia. Am 26. August 1972 begannen die Spiele, die nicht nur mit sportlichen Leistungen in die Geschichte eingingen. Der Anschlag am 5. September auf die israelische Mannschaft hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt.

Aber auch herrliche Erinnerungen sind Teil der Geschichte: Allein die Bilder der Hostessen. Aus heutiger Sicht wahrlich eine Schau. Ebenso die Kühe, die kurz in den Fackellauf platzten oder die Technik – damals höchst modern – die heute nur noch in Museen existiert.

Wir haben Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein paar der schönsten und skurrilsten Bilder zusammengestellt. Viel Spaß beim Schauen!