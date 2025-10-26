Von Disco bis Drama: München 1972 in Bildern, die man nie vergisst
Die 70er: Nackerte im Englischen Garten, Discosound und die Haare meist länger als die Röcke – was eine Zeit. Und dann auch noch Olympia. Am 26. August 1972 begannen die Spiele, die nicht nur mit sportlichen Leistungen in die Geschichte eingingen. Der Anschlag am 5. September auf die israelische Mannschaft hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt.
Aber auch herrliche Erinnerungen sind Teil der Geschichte: Allein die Bilder der Hostessen. Aus heutiger Sicht wahrlich eine Schau. Ebenso die Kühe, die kurz in den Fackellauf platzten oder die Technik – damals höchst modern – die heute nur noch in Museen existiert.
Wir haben Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein paar der schönsten und skurrilsten Bilder zusammengestellt. Viel Spaß beim Schauen!
