Von Bayern-Fans: Zwei 16-jährige Löwen-Anhänger vor Heimspiel in Giesing überfallen
Der Vorfall wenige Stunden vor dem Drittliga-Heimspiel des TSV 1860 München gegen den VfL Osnabrück (3:1) in der Nähe des Grünwalder Stadions dürfte die schwelende Fan-Rivalität zwischen den Löwen- und den Bayern-Fans weiter anheizen.
Täter haben es auf Fan-Artikel es TSV 1860 abgesehen
Zwei 16 Jahre alte Löwenfans waren am Samstagvormittag zu Fuß in der Grünwalder Straße unterwegs. Einer der Jugendlichen hatte sich einen Fan-Schal um die Hüfte geschlungen. "Zudem hatte sie eine Plastiktüte mit weiteren Fan-Artikeln bei sich", sagte Polizeisprecher Ralf Kästle am Dienstag.
Gegen 10.30 Uhr liefen die beiden Löwen-Fans zufällig drei Jugendlichen über den Weg. Die Münchner (25, 17 und 14 Jahre alt) sprachen die Löwen-Fans an und forderten die Fan-Utensilien von ihnen. Als sich die beiden 1860-Anhänger weigerten, trat einer aus dem Trio einem der 16-Jährigen gegen das Bein.
Drei Tatverdächtige bezeichnen sich als Bayern-Fans
Dann entrissen sie den Löwen-Fans die Plastiktüte und den Fan-Schal. Die drei Münchner gaben sich nach Polizeiinformationen offenbar als Fans des FC Bayern zu erkennen. Sie stiegen in ein Auto und fuhren davon.
Die Löwen-Fans konnten sich allerdings das Kennzeichen des Autos merken, und nur eine Stunde später stand eine Polizeistreife vor der Adresse des 25-Jährigen. In der Wohnung in Sendling fanden die Beamten die geraubten Fan-Artikel und auch den Löwen-Schal.
Die beiden 17 und 14 Jahre alten Verdächtigen leben im Landkreis München. Das Trio wurde wegen Raubes angezeigt. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat K23 übernommen.
