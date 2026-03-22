Von Aufzügen bis Freizeitparks: So viel verdient das TÜV Süd-Personal wirklich
Es gibt spaßigere Termine – und auch günstigere: Die wenigsten dürften der Tüv-Prüfung des eigenen Autos entgegenfiebern. Und doch ist sie wichtig, um technische Mängel auszuschließen. Der Tüv Süd prüft etwa Aufzüge, Freizeitparks, Industrieanlagen – kurzum: überall, wo es keine technischen Mängel geben darf, um Katastrophen zu verhindern.
Für solche Prüfungen braucht es fähiges Personal. Aber wird das auch gut bezahlt? Die AZ nimmt das Privatunternehmen mit Hauptsitz in München genauer unter die Lupe.
Tüv-Süd-Chefs bekommen 4,3 Millionen Euro
Tüv Süd ist zwar eine Aktiengesellschaft, aber keine börsennotierte. Das heißt, die Hauptversammlung kann sich darauf einigen, die Vorstandsvergütung nur als Gesamtsumme und nicht nach Einzelpersonen aufzuschlüsseln. Im aktuellsten Geschäftsbericht aus 2024 wird diese auf insgesamt 4,3 Millionen Euro beziffert – die sich auf drei Personen verteilen: den Vorstandsvorsitzenden, den COO und den CFO.
Die variable Vergütung macht rund zwei Drittel aus: 2,8 Millionen Euro bekamen die Vorstandsmitglieder wegen der Erfüllung bestimmter Kennzahlen. Die aktiven Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten insgesamt 1,6 Millionen Euro.
Tüv-Beschäftigte verdienen überdurchschnittlich gut
Weltweit arbeiteten laut Geschäftsbericht 2024 rund 26.000 Menschen für Tüv Süd. Weil in solch einem Dienstleistungsunternehmen das Personal im Vordergrund steht, gab der Konzern 2024 insgesamt über zwei Milliarden Euro dafür aus. Im selben Zeitraum setzte Tüv Süd etwa 3,4 Milliarden Euro um.
Heißt: Knapp 60 Prozent des Umsatzes fließt in die Beschäftigten. Und die verdienen überdurchschnittlich gut, wie Daten der Online-Plattform Kununu zeigen. Auf der können Mitarbeiter die Höhe ihres Gehalts angeben, wodurch sich ein Durchschnittswert ergibt. So lassen sich die Löhne auch ohne die nicht-öffentlichen Haustarifverträge mit Verdi aufschlüsseln. Der Verdienst liegt in fast jedem Beruf über dem deutschlandweiten Schnitt (siehe Tabelle).
An Mitarbeiter-Vorteilen bietet Tüv Süd eine Reihe an freiwilligen Sozialleistungen. Dazu gehören eine betriebliche Altersversorgung, ein Zuschuss zum Krankengeld, das Job-Deutschlandticket sowie günstige Ferienwohnungen. Außerdem ist neben einem festen Gehalt eine Beteiligung am Unternehmenserfolg durch Jahressonderzahlungen vorgesehen – abhängig von der Umsatzrendite.
Jahresgehälter in der Administration und bei Kaufmännischen Diensten:
|Berufsbezeichnung
|Jahresgehalt in Euro
|Durchschnitt in Deutschland (DiD) in Euro
|Assistent
|57.900
|44.200
|Disponent
|51.800
|41.300
|Kaufmännische Angestellte
|49.000
|41.500
|Sachbearbeiter
|48.100
|42.100
|Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement
|45.600
|35.300
Jahresgehälter in der Technik und Prüfung:
|Berufsbezeichnung
|Jahresgehalt in Euro
|Durchschnitt in Deutschland (DiD) in Euro
|Ingenieur
|76.600
|68.400
|Elektroingenieur
|73.800
|66.000
|Prüfingenieur
|67.200
|62.900
|KFZ-Sachverständiger
|64.400
|57.600
|Testingenieur
|63.900
|58.600
|Techniker
|61.300
|50.500
|Prüftechniker
|55.800
|46.800
|Schadengutachter
|54.200
|55.700
Jahresgehälter im Management und Vertrieb:
|Berufsbezeichnung
|Jahresgehalt in Euro
|Durchschnitt in Deutschland (DiD) in Euro
|Abteilungsleiter
|113.400
|72.700
|Key Account Manager
|87.300
|73.300
|Produktmanager
|82.300
|65.200
|Teamleiter
|80.100
|63.300
|Auditor
|78.300
|65.100
|Projektmanager
|70.900
|62.200
|Marketing Manager
|64.200
|50.100
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