Autos, Aufzüge, Freizeitparks: Der Tüv prüft Technik, die nicht versagen darf – dafür braucht es fähiges Personal. Die AZ prüft deshalb, wie gut der Konzern zahlt und welche finanziellen Vorteile es für Mitarbeiter so gibt.

Ein Tüv-Mitarbeiter prüft ein Auto. Das durchschnittliche Jahresgehalt dafür liegt bei knapp 56.000 Euro.

Es gibt spaßigere Termine – und auch günstigere: Die wenigsten dürften der Tüv-Prüfung des eigenen Autos entgegenfiebern. Und doch ist sie wichtig, um technische Mängel auszuschließen. Der Tüv Süd prüft etwa Aufzüge, Freizeitparks, Industrieanlagen – kurzum: überall, wo es keine technischen Mängel geben darf, um Katastrophen zu verhindern.

Für solche Prüfungen braucht es fähiges Personal. Aber wird das auch gut bezahlt? Die AZ nimmt das Privatunternehmen mit Hauptsitz in München genauer unter die Lupe.

Tüv-Süd-Chefs bekommen 4,3 Millionen Euro

Tüv Süd ist zwar eine Aktiengesellschaft, aber keine börsennotierte. Das heißt, die Hauptversammlung kann sich darauf einigen, die Vorstandsvergütung nur als Gesamtsumme und nicht nach Einzelpersonen aufzuschlüsseln. Im aktuellsten Geschäftsbericht aus 2024 wird diese auf insgesamt 4,3 Millionen Euro beziffert – die sich auf drei Personen verteilen: den Vorstandsvorsitzenden, den COO und den CFO.

Patrick Vollmer ist seit diesem Jahr der neue Vorstandsvorsitzende von Tüv Süd. Er verdiente zusammen mit dem COO und dem CFO 4,3 Millionen Euro (im Jahr 2024). © Tüv Süd/dpa

Die variable Vergütung macht rund zwei Drittel aus: 2,8 Millionen Euro bekamen die Vorstandsmitglieder wegen der Erfüllung bestimmter Kennzahlen. Die aktiven Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten insgesamt 1,6 Millionen Euro.

Tüv-Beschäftigte verdienen überdurchschnittlich gut

Weltweit arbeiteten laut Geschäftsbericht 2024 rund 26.000 Menschen für Tüv Süd. Weil in solch einem Dienstleistungsunternehmen das Personal im Vordergrund steht, gab der Konzern 2024 insgesamt über zwei Milliarden Euro dafür aus. Im selben Zeitraum setzte Tüv Süd etwa 3,4 Milliarden Euro um.

Heißt: Knapp 60 Prozent des Umsatzes fließt in die Beschäftigten. Und die verdienen überdurchschnittlich gut, wie Daten der Online-Plattform Kununu zeigen. Auf der können Mitarbeiter die Höhe ihres Gehalts angeben, wodurch sich ein Durchschnittswert ergibt. So lassen sich die Löhne auch ohne die nicht-öffentlichen Haustarifverträge mit Verdi aufschlüsseln. Der Verdienst liegt in fast jedem Beruf über dem deutschlandweiten Schnitt (siehe Tabelle).

Tüv Süd hat bayernweit Prüfstellen. Das Unternehmen ist eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft. © Manfred Segerer/imago

An Mitarbeiter-Vorteilen bietet Tüv Süd eine Reihe an freiwilligen Sozialleistungen. Dazu gehören eine betriebliche Altersversorgung, ein Zuschuss zum Krankengeld, das Job-Deutschlandticket sowie günstige Ferienwohnungen. Außerdem ist neben einem festen Gehalt eine Beteiligung am Unternehmenserfolg durch Jahressonderzahlungen vorgesehen – abhängig von der Umsatzrendite.

Jahresgehälter in der Administration und bei Kaufmännischen Diensten:

Berufsbezeichnung Jahresgehalt in Euro Durchschnitt in Deutschland (DiD) in Euro Assistent 57.900 44.200 Disponent 51.800 41.300 Kaufmännische Angestellte 49.000 41.500 Sachbearbeiter 48.100 42.100 Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 45.600 35.300

Jahresgehälter in der Technik und Prüfung:

Berufsbezeichnung Jahresgehalt in Euro Durchschnitt in Deutschland (DiD) in Euro Ingenieur 76.600 68.400 Elektroingenieur 73.800 66.000 Prüfingenieur 67.200 62.900 KFZ-Sachverständiger 64.400 57.600 Testingenieur 63.900 58.600 Techniker 61.300 50.500 Prüftechniker 55.800 46.800 Schadengutachter 54.200 55.700

Jahresgehälter im Management und Vertrieb: