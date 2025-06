Von 90er-Show bis Straßenfest: Das geht am Wochenende in München

In diesen Sommerwochen ballen sich die Termine in München, so auch an diesem Wochenende. Von Kunstfest zu Actionsport: Die AZ gibt einen Überblick, was alles geboten ist.

Bunt und laut und fröhlich zieht der CSD an diesem Samstag durch die Stadt – abseits davon ist aber auch noch ziemlich viel los an diesem Wochenende. Hier gibt es einen Überblick:

Bacherlfest: Münchens größtes Fest für Kinder

Im Glockenbachviertel wird am Samstag wieder das Bacherlfest gefeiert – Münchens größtes, nicht-kommerzielles Straßenfest für Kinder, Jugendliche und Familien. Heuer auf doppelt so viel Fläche wie in den Vorjahren. Es gibt eine Baggerbaustelle, Kistenklettern, Hüpfburgen, eine Zaubershow, Kasperltheater – insgesamt rund 25 Attraktionen – und in diesem Jahr erstmals eine Tombola, bei der jedes Los gewinnt. Hauptpreis ist ein Wochenende in einem Familienhotel. Initiator ist die Josephsstiftung München. Unterstützt wird das Fest von vielen Stiftungen, Vereinen, Firmen und Privatpersonen. Der Eintritt ist frei, alle Attraktionen und Getränke sind für Kinder und Jugendliche kostenlos, das Essen ist vergünstigt.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Sa, 28.6., 12 bis 21 Uhr, Holzstraße bis KUBU und rund um den Glockenbachspielplatz

Kunstarealfest: Kunst und mehr für alle

„Freiheit“ lautet das Motto beim Kunstarealfest, das das ganze Wochenende in der Maxvorstadt gefeiert wird. Museen, Hochschulen und Kulturinstitutionen laden zu Konzerten, Performances, Workshops und Diskussionen ein. Es gibt eine Open-Air-Bühne mit Musik, freien Eintritt in die Museen, Führungen, Lesungen, Performances, Diskussionen, Konzerte und Aktionen. Viele davon draußen, bei sommerlicher Atmosphäre – inklusive Streetfood, Getränken und Liegestühlen. Zentraler Anlaufpunkt ist der Pavillon 333 zwischen Pinakothek der Moderne und Türkentor – dort gibt’s Programmhefte, Lagepläne und aktuelle Infos.

Sa 28.6. und So, 29.6., zwischen Königsplatz und Pinakotheken, Eintritt frei, kunstareal.de

Heaven's Carousel heißt die Installation von Tim Otto Roth beim Kunstarealfest. © Miriam Seidler

Munich Mash: Jede Menge Actionsport

Actionsport erleben die Besucher an diesem Wochenende beim Munich Mash im Olympiapark. Rund um den Olympiasee gibt’s die waghalsigen Tricks der Stars der Skateboard-, Wakeboard- und BMX-Szene in verschiedenen Wettbewerben zu bestaunen. Auf dem dazugehörigen Mash Fest gibt’s Live-Musik, Kunst und Design, dazu Info- und Aktionsstände zu Sportarten, Foodtrucks und eine Chill-out-Area.

Zwischen Hans-Jochen-Vogel-Platz und Olympiasee, Sa, 28.6., 11 - 23 Uhr, So 29.6., 11 - 19 Uhr. Eintritt frei

Top-Athletinnen und Athleten und erstklassiger Skateboard-, Wakeboard- und BMX-Sport erwartet die Besucher wieder beim Munich Mash im Olympiapark. Dazu gibt’s Musik, Kunst, Kultur und Interaktion und natürlich auch etwas für den Hunger und Durst. © Anna Schnauss (imago sportfotodienst)

Sommerfest am Schwabinger Tor

Beim Schwabinger Tor-Sommerfest bietet das Quartier an der Leopoldstraße Unterhaltung und Gastronomie für die ganze Familie. Es gibt Cocktails und Gegrilltes, eine Spaß-und-Spiel-Meile für alle Altersgruppen, Live-Musik, eine Oldtimer-Ausstellung, Liegestühle zum Verweilen, eine Schnitzeljagd. Kettcar-Rennen, Hüpfburg, Planschbecken und vieles mehr.

Sa, 28.6, Leopoldstr. 150-170, 14 -23 Uhr, Eintritt frei

Beim Sommerfest am Schwabinger Tor wird auch das Tanzbein geschwungen. © Nina Michels

Filmfest München

Zum 42. Mal wird die Stadt beim Filmfest München ab diesem Samstag wieder zu einem Film-Mekka für das Publikum und die Branche. 164 Filme aus 54 Ländern werden in zwölf Spielstätten präsentiert. Dazu gibt es jede Menge Veranstaltungen.

Bis 6.7., filmfest-muenchen.de

90er-Stars und Nostalgie auf dem Königsplatz

„Zurück in die Neunziger!“ lautet das Motto bei der „90s Super Show XXL“ auf dem Königsplatz. Mit Gästen wie Caught in the Act, Lou Bega, Dr. Alban, Snap, Haddaway, Culture Beat, East 17 und vielen mehr treffen Eurodance-Hymnen, Boyband-Klassiker und Dancefloor-Hits auf ein nostalgisches Publikum.

Sa, 28.6., 15 Uhr, Königsplatz. 90s-supershow.de

Hofflohmärkte mit Hofkonzert

Natürlich gehen auch an diesem Wochenende die Hofflohmärkte weiter. Diesmal in Neuhausen – und sogar mit Hofkonzerten. Während die Besucher trödeln und stöbern, spielen in verschiedenen Höfen Live-Bands. Diesmal das Acoustic-Duo The Cupcakes in der Blutenburgstraße von 13 bis 15 Uhr.

Sa 28.6., 10 bis 16 Uhr, hofflohmarkte.de

Sommerfest beim HochX Theater

Ein Münchner Geheimtipp ist auch das Sommerfest im HochX Theater. Los geht’s um 15 Uhr mit der Lesereihe KuckuX für Kinder ab 5 Jahren, dann folgen die Express Brass Band und lässiger Afro-House-Sound, dazu gibt’s Streetfood und gekühlte Getränke an der Bar. Im Hinterhof ist Platz zum Tanzen, Ratschen und den Sommer genießen.

So, 29.6., ab 15 Uhr, Entenbachstr. 37, Eintritt frei

Stufenbar: Feiern vor mondänen Kulisse

Die Eröffnung der Stufenbar im Juni 2025. © Geoffroy Schied

Urbanes Sommergefühl gibt es auch bei der Apollon Stufenbar direkt vor der Oper, wie immer während der Opernfestspiele – mit kühlen Drinks und DJ-Sounds vor einzigartiger Kulisse.

So, 29.6., Max-Joseph-Platz, ab 17 Uhr bis Mitternacht, Eintritt frei