Vom Marienplatz bis zum Hauptbahnhof: So sah Münchens Advent vor Jahrzehnten aus

Lichterglanz, Budenzauber und Vorweihnachtstrubel – das gab es auch schon früher in München. Die AZ hat in alten Bildern gestöbert.

Neuhauser Straße 1959: Heute kaum noch vorstellbar, jede Menge Verkehr und die Fußgänger drängeln sich am Gehweg.

Blick in die Gegenrichtung: Tretter und den Spatenhof gibt’s auch heute noch. Im Hintergrund das Karlstor.

Jede Menge glitzernden Christbaumschmuck hats auch früher schon gegeben. Wofür sich diese Dame mit der gut sitzenden Turmfrisur wohl entscheidet?

Ein stattlicher Christbaum mitten in der Schalterhalle des alten Hauptbahnhofs, 1958. Manche Münchner erinnern sich noch: Die Treppe im Hintergrund führte in ein Kino.

1958: Verlockend schaut sie aus, die Auslage im weihnachtlichen Schaufenster. Ob das Christkind wohl so eine Puppe bringt?

Auf den Gehwegen in der Neuhauser Straße schieben sich die Menschen entlang. Dunkle Mäntel, Pelzkragen, viele Hüte. Handtaschen baumeln in den Armbeugen der Damen, mancher Herr hat einen Spazierstock dabei. Und wo heute Fußgängerzone ist, schieben sich Autos vorwärts, dazwischen die Trambahnen und am Rand auch noch Radfahrer.

Am Marienplatz warten Taxen vor dem Rathaus auf Fahrgäste, am Viktualienmarkt und auf der Terrasse über der Metzgerzeile, wo man heute bei Rischart, Kaffee und Kuchen mit Blick auf die Heiliggeist-Kirche genießen kann, werden Adventskränze und Weihnachtsbäume feilgeboten. Wer zu spät kommt, kriegt nur noch den Dürren ab.

Weihnachtszeit in München: Schon früher war's ganz trubelig

Wem es in der Weihnachtszeit – oder bald im Umtausch-Rausch – in der Innenstadt zu viel ist, dem sei gesagt, rund ums Fest ging es auch schon vor 60 oder 70 Jahren geschäftig zu in der Münchner City.

Und weihnachtlich dekoriert und beleuchtet wurde im Wirtschaftswunder-München freilich auch – ein Blick in die Bestände des Münchner Stadtarchivs zeigen es.

Da lacht auch schon Ende der 50er Jahre der Weihnachtsmann die Kinder an, die sich die Nasen am Schaufenster platt drücken. Festlich illuminierte Christbäume stehen nicht nur am Marienplatz, sondern an vielen Stellen in der Stadt - sogar mitten im Hauptbahnhof. Bei Hertie am Bahnhofsplatz geht man beleuchtungs-mäßig gleich richtig in die Vollen. Und der Verkehrspolizist auf seinem Posten auf der Kreuzung am Stachus schaut in seinem Lichtschein im Dunkeln fast selber aus wie eine engelhafte Erscheinung.

Nicht aus jedem Jahr all dieser Jahrzehnte sind Bilder verfügbar, Schnee findet sich aber nur auf einem Foto von 1939 und so richtig kalt schaut es auf wenigen Fotos aus. Tatsächlich zeigt ein Blick auf die Temperaturtabelle für den 25.12. seit 1950 aber, dass es oft Minusgrade hatte und bis 1976 eigentlich nie über 10 Grad Plus. Weihnachtlich eben.

