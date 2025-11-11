AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Vollsperrung auf der A99 am Morgen: Lkw sorgt für Chaos am Allacher Tunnel

Vollsperrung auf der A99 am Morgen: Lkw sorgt für Chaos am Allacher Tunnel

Ein Lastwagen löst am Morgen die Höhenkontrolle am Allacher Tunnel aus. Das hat Auswirkungen auf Pendler im Berufsverkehr in Richtung Stuttgart.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Ein Lkw hatte die Höhenkontrolle ausgelöst. (Symbolbild)
Ein Lkw hatte die Höhenkontrolle ausgelöst. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Auf der Westumfahrung der Autobahn 99 ist am Allacher Tunnel in München laut Polizei mit Stau zu rechnen. Ein Lkw habe dort am Dienstagmorgen die Höhenkontrolle in Fahrtrichtung Stuttgart ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher.

Eine Spur sei inzwischen wieder befahrbar. Dennoch sei wegen des Berufsverkehrs sicherlich mit Stau zu rechnen, sagte der Sprecher. Für etwa 20 Minuten sei die Strecke in Richtung Stuttgart komplett dicht gewesen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Politikverdrossen vor 24 Minuten / Bewertung:

    Man fragt sich, ob es mit den heutigen technischen Möglichkeiten wirklich 20 Minuten dauern muss, bis man merkt, dass die Höhenkontrolle, wie in den meisten Fällen, nur durch eine Antenne am LKW, die die 4m Höhe überschreitet, ausgelöst wurde und somit, weil diese flexibel ist, eigentlich einen Fehlalarm gleich kommt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • AufmerksamerBürger vor 38 Minuten / Bewertung:

    Das ist schon mal ein kleines Einüben auf die 8 Jahre Tunnelsanierung.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.