Vollgek*** Unterhose: Thalkirchnerin schimpft Saubären per Aushang

Ein Aushang in einem Haus in Thalkirchen dürfte für Lacher unter den Bewohnern sorgen. Auslöser: Eine benutzte Unterhose, die bei einer Nachbarin gelandet ist.

Thalkirchen - Gesteigerte Hygiene und reichlich Vorsicht sind die Gebote der Stunde: Dass man sich allerdings noch so viel Mühe dabei geben und am Ende trotzdem blöd dastehen kann, zeigt nun ein Fall in Thalkirchen – eindrucksvoll dokumentiert durch einen Zettel, der an Neujahr am schwarzen Brett eines Mehrparteienhauses hängt.

Dass die Bewohnerin des Hauses Am Isarkanal keinen Spaß versteht, stellt sie gleich zu Beginn unmissverständlich klar: "Dies ist kein Vergnügen!", ist da in schnörkeliger Schrift auf dem gelben Blatt Papier geschrieben.

Das Haus hat mehrere Stockwerke – und genau darin liegt ihr Problem, ihr Balkon ist nicht der höchstgelegene: "Ich bin es gewohnt, dass auf meinem Balkon immer mal wieder Sachen landen", schreibt sie. Und weiter: "Aber: Heute morgen fand ich auf der Brüstung eine sehr lange und - Entschuldigung! - völlig vollgekackte Herrenunterhose!!!"

Ob hier möglicherweise eine Silvester-Party außer Kontrolle geraten ist oder der Bewohner seine ungewaschene Unterwäsche nur zum Lüften nach draußen gehängt hat? Man weiß es nicht... Fest steht: Der Zettel dürfte für reichlich Gesprächsstoff unter den Bewohnern sorgen.

Ob sich der Übeltäter - möglicherweise der Nachbarn von oben - schon bei der (vollkommen zurecht) empörten Frau gemeldet hat? Ob noch eine Entschuldigung für das Malheur folgt? Unklar! Einen Tipp hat die Bewohnerin aber noch parat: "So etwas hängt man nicht über die Brüstung, von wo es runterrutschen kann! Bitte in Zukunft etwas mehr Vorsicht!" Man lernt ja nie aus...