Münchens Boomer-Generation bekommt ihre eigene Sonntagsdisco: Im La Rumba Latin Club am Stachus wird am Nachmittag zu Funk, Soul, Rock und Pop getanzt – ohne Partnerzwang. Premiere ist am 8. November.

Eltern clubfähiger Kinder kennen das: Der Nachwuchs brezlt sich auf, um feiern zu gehen. Mama und Papa schauen ein bisserl neidisch hinterher – und fragen sich, wieso es in München eigentlich keinen Ort gibt, an dem die Boomer-Generation Disco-Party wie in den 1980ern machen kann. Aber bitte zu gnädigen Uhrzeiten! Am Sonntagnachmittag zum Beispiel, so ungefähr zwischen Brunch und "Tatort".

Tanzfläche, DJ-Pult, Discokugel – alles da

Und hier ist die gute Nachricht: Die Boomer-Tanzparty kommt – und zwar erstmalig am Sonntag, 8. November. Da eröffnen um 14 Uhr eine Boomerin und ein Gen-Z-Gewächs nur ein paar Schritte vom Stachus entfernt die „Coole Disco“ für Münchens Elterngeneration und ihre Kinder. Dafür quartieren sich die Macher von 14 bis 19 Uhr im "La Rumba Latin Club" in der Neuhauser Straße ein. Tanzfläche, DJ-Pult, Discokugel, Soundanlage, alles da. Der DJ wird Musik spielen, die die Partygäste sich wünschen – alles von Funk, Soul, Rock, Pop, New Wave, Disco, House bis hin zu Drum & Bass. 100 Leute passen auf eine der beiden Tanzebenen dort, bis zu 400 weitere auf die zweite Ebene, die aufgemacht wird, wenn es voller wird.

"Meine Mutter will auch wieder tanzen"

Für die Boomer-Disco haben sich zwei Generationen zusammengetan: Nicole Wagner (62), die 2013 mit „VolxGesang“ das erste Mitsing-Konzert Münchens gegründet hat, und Wirt Christian Kronseder (29), der mit ihrer Tochter zur Schule gegangen ist. Er veranstaltet seit zehn Jahren "Level Sixteen Clubabende" für 16-Jährige.

"Wir haben vor Jahren ausgemacht, dass wir die Sonntagsdisco für Boomer erfinden, wenn ich mal älter bin", sagt Nicole Wagner. "Weil für mich klar war, wenn meine Kinder groß sind, will ich tanzen. Und zwar nicht auf überfüllten Ü40-Partys, nicht mitten in der Nacht und auch nicht mit Partnerzwang im Tanzkurs." Auch Kronseder hat gute Gründe: "Meine Mutter will auch wieder tanzen, ohne Kurs und zu einer angemessenen Uhrzeit."

Wunschtitel für den DJ einreichen

Bei der Musik will sich der DJ (ein Unternehmensberater, der seit Jahren in seiner Freizeit Schallplatten auflegt) nach den Gästen richten. Bis zu 24 Stunden vor dem Start der Boomer-Disco kann man Wunschtitel auf einreichen. Auf der Liste – auf der Webseite zu sehen – stehen schon allerlei Songs von Depeche Mode über Earth, Wind & Fire, Van Halen und den Simple Minds bis zu den Ärzten. Und die Folge-Sonntage (6./20. Dezember und 3. Januar 2027) stehen auch schon fest.

So, 8. November (14-19 Uhr), La Rumba Latin Club, Neuhauser Straße 47, Tickets im Vorverkauf über : 16 Euro; Familienticket (zwei Menschen über 40 Jahre, zwei unter 40 Jahre): 48 Euro.