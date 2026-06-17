Villa für 27,5 Millionen Euro: Hier bekommt man in München Luxus pur

Wo stehen die teuersten Villen und Luxuswohnungen der Stadt? Eine Auswertung zeigt, warum Bogenhausen mit seinen Anwesen die Rangliste anführt und welche Immobilienpreise dort aufgerufen werden.

Bogenhausen ist und bleibt Münchens erste Adresse, wenn es um exklusive Villen geht. Hier locken großzügige Grundstücke, Grün im Überfluss und die Top-Lage zwischen Englischem Garten und Isar.

Das zeigt eine Auswertung der Aviv Group, die die teuersten derzeit in der Stadt auf dem Portal "immowelt.de" angebotenen Miet- und Kaufimmobilien ausfindig gemacht hat. Der gehobene Stadtteil Bogenhausen mit dem goldenen Friedensengel als Herzstück, den Juwelieren, Designerboutiquen und exklusiven Lebensmittelgeschäften stellt allein acht der 20 preisintensivsten Objekte dieser Liste. Zudem ist er in jeder Kategorie vertreten.

Mega-Luxus in München: Hier sind die Villen besonders teuer

Die Spitzenstellung unter den zum Kauf stehenden Häusern nimmt dabei ein "luxuriös saniertes Villenjuwel von 1928 mit Pool, Kino und Hamam" direkt am Herzogpark ein.

Die Villa auf dem denkmalgeschützten Anwesen errichtete einst der deutsch-amerikanische Architekt Theodor Merrill, der für seinen von angelsächsischen Herrenhäusern inspirierten Stil bekannt ist. 27,5 Millionen Euro werden für die 15 Zimmer (1015 m² Wohnfläche) in dem mit herrschaftlichem Ambiente lockenden Gebäude auf dem 1793 m² großen Grundstück aufgerufen. Es ist dicht eingewachsen, was ein hohes Maß an Privatsphäre mit sich bringt.

12.450 Euro monatliche Warmmiete: Diese Villa liegt am Daglfinger Park in Bogenhausen. © DFG – Deutsche Finanzierungsgesellschaft mbH

Vollmöbliert ist die 285 m² große Villa mit ihren acht Zimmern in Bogenhausen, die für 12.450 Euro warm im Monat am Daglfinger Park zur Miete angeboten wird – inklusive Sauna und Jacuzzi. Die Offerte richtet sich "an anspruchsvolle Mieter, die ein repräsentatives Zuhause mit höchstem Wohnkomfort, moderner Technik und maximaler Privatsphäre suchen", heißt es im Exposé.

6790 Euro monatliche Warmmiete: Vom offenen und hellen Wohn/-Essbereich gelangt man auf die beiden Sonnenbalkone. © Schramm Prime Properties GmbH

Auch bei Mietwohnungen gibt es Luxus

Unter den zu mietenden Wohnungen ragt eine ebenfalls in Bogenhausen zu findende Vier-Zimmer-Wohnung mit Einliegerfläche heraus: Sie ist 195 m² groß, kostet 6790 Euro an monatlicher Warmmiete und bietet zwei Sonnenbalkone.

Mit seinem direkten Blick auf den Englischen Garten lockt zu guter Letzt eine Luxusresidenz im Stadtviertel Altstadt-Lehel. Die zu einer großzügigen Wohnung umgestalteten zwei Einheiten sind mit 8,95 Millionen Euro Kaufpreis inseriert und bieten sieben Zimmer auf 391 m². Das Objekt liegt im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss des Projekts "Park Avenue" mit den Isarauen und dem Eisbach in unmittelbarer Nähe.