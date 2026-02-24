Vierter Jahrestag des russischen Angriffs: Münchner Demonstranten zeigen Solidarität mit der Ukraine

Blau-gelbe Flaggen auf dem Münchner Marienplatz: Zum vierten Jahrestag des russischen Invasionsbeginns gegen die Ukraine versammeln sich Hunderte Demonstranten. Sie haben eine klare Forderung.

Zahlreiche Menschen nehmen anlässlich des vierten Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine an einer Kundgebung auf dem Marienplatz teil.

München

Sie trotzten dem Regen: Hunderte Menschen sind am Abend in München zusammengekommen, um ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen. Anlass war der vierte Jahrestag des russischen Angriffs auf das Nachbarland. Nach Polizeiangaben versammelten sich zu der Kundgebung am Marienplatz rund 800 Menschen. Viele hatten ukrainische Flaggen um ihre Schultern gelegt.

Viele Teilnehmer hatten ukrainische Flaggen um ihre Schultern gelegt oder zeigten mit Plakaten ihre Solidarität. © Sven Hoppe/dpa

Die Veranstalter, ein internationales Team an Ukraine-Unterstützern, forderten stärkere humanitäre und militärische Unterstützung für das Land. Die Ukrainer verteidigten "ihre - und unsere - Freiheit und Demokratie", hieß es. Die Kundgebung begann mit einem ökumenischen Gebet. Es gab unter anderem Redebeiträge von Kommunalpolitikern sowie ukrainische Live-Musik.