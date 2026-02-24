Vierter Jahrestag des russischen Angriffs: Münchner Demonstranten zeigen Solidarität mit der Ukraine
Sie trotzten dem Regen: Hunderte Menschen sind am Abend in München zusammengekommen, um ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen. Anlass war der vierte Jahrestag des russischen Angriffs auf das Nachbarland. Nach Polizeiangaben versammelten sich zu der Kundgebung am Marienplatz rund 800 Menschen. Viele hatten ukrainische Flaggen um ihre Schultern gelegt.
Die Veranstalter, ein internationales Team an Ukraine-Unterstützern, forderten stärkere humanitäre und militärische Unterstützung für das Land. Die Ukrainer verteidigten "ihre - und unsere - Freiheit und Demokratie", hieß es. Die Kundgebung begann mit einem ökumenischen Gebet. Es gab unter anderem Redebeiträge von Kommunalpolitikern sowie ukrainische Live-Musik.
- Themen:
- Marienplatz
