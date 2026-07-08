Vier Tage nach ihrer großen Biker-Parade: Krebskranke Alara (16) gestorben

Wer am Freitagvormittag am Schwabinger Krankenhaus vorbeikam, traute seinen Augen nicht. Über 300 Biker und Bikerinnen warteten dort mit ihren Maschinen vor der Klinik für eine herzergreifende Aktion. Jetzt ist die 16-jährige Alara gestorben.

Über 300 Biker und Bikerinnen fuhren am Freitag zum Schwabinger Krankenhaus, um einer krebskranken Teenagerin einen Herzenswunsch zu erfüllen.

Update, vom 8. Juli, 10.07 Uhr: Am Freitag erfüllten über 300 Biker der krebskranken Alara (16) mit einer Motorrad-Parade vor dem Schwabinger Krankenhaus einen großen Herzenswunsch – es sollte ihr letzter sein. Am Dienstagvormittag erlag Alara ihrer schweren Krebserkrankung, bei ihr wurde vor zwei Jahren ein unheilbarer Gehirntumor (Glioblastom) diagnostiziert. In der letzten Phase ihres Lebens wurde Alara im Schwabinger Krankenhaus palliativ begleitet.

Alara wird voraussichtlich am Donnerstag auf dem Friedhof in Leutkirch beigesetzt. Die 16-Jährige war ein großer Motorrad-Fan und ihre Familie würde sich freuen, wenn zahlreiche Biker und Bikerinnen an Alaras Beerdigung teilnehmen würden.

Wie schon für die Biker-Parade am vergangenen Freitag hat die Biker-Community, darunter auch der Isar 13 – Biker helfen e. V. einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet, um Alara auf ihrer letzten Reise zu begleiten.

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Ursprungsmeldung vom 3. Juli 2026: Es ist ein Anblick, der zu Tränen rührt und einen wieder an das Gute im Menschen glauben lässt. Über 300 Biker sind am Freitagvormittag mit ihren Maschinen vor das Schwabinger Krankenhaus gefahren, um der 16-jährigen Alara, die einen Gehirntumor hat und im Sterben liegt, ihren Herzenswunsch zu erfüllen.

Als Massimiliano Caria, 1. Vorsitzender des Vereins Isar 13 – Biker helfen e. V. von dem Wunsch der Teenagerin erfährt, ist er sofort bereit, bei der Erfüllung zu helfen.

"Ein Freund hat mir von dem Mädchen und ihren Herzenswunsch erzählt und für mich war sofort klar, dass ich dabei helfen werde, diesen Wunsch zu erfüllen", erzählt Caria der AZ.

Der Biker stellte einen Aufruf in die sozialen Medien und bat die Biker-Community darum, zahlreich am Freitag am Schwabinger Krankenhaus zu erscheinen.

Hunderte von Bikern und Bikerinnen erfüllen 16-jähriger Alara ihren Herzenswunsch

Und über 300 Biker und Bikerinnen folgten seinem Ruf, in Lederkluft oder sogar im rosa Plüschhasenkostüm, auf den unterschiedlichsten Maschinen, von der Harley-Davidson über Aprilia bis zur Ducati, alle wollten der 16-jährigen Alara, die ein großer Motorrad-Fan ist, die letzte Ehre erweisen.

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Das junge Mädchen wurde im Vorfeld schon von ihrer Mutter darüber informiert, dass am Freitag eine riesige Überraschung auf sie warten wird, was der Teenagerin ein kurzes Lächeln ins Gesicht zauberte.

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Als der mehrere hundert Meter lange Konvoi von Bikern dann vom Treffpunkt am Mildred-Schell-Bogen am Schwabinger Krankenhaus vorfuhr, durfte sich Alara das ganz aus der Nähe ansehen.

Klinik-Mitarbeiter haben den jungen Motorrad-Fan samt Bett vor den Personaleingang des Krankenhauses geschoben, wo sie die Biker-Parade zusammen mit ihren Eltern aus der allerersten Reihe genießen durfte.

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In diesem Moment dürften nicht nur bei ihr, sondern auch bei den Bikern und Bikerinnen, die ja oftmals den Ruf genießen, harte Kerle zu sein, das ein oder andere Tränchen geflossen sein.

"Auf die Biker-Community ist eben einfach Verlass"

"Ich fand es einfach geil, wie da über 300 Biker gemeinsam zum Krankenhaus gefahren sind, um dem jungen Mädchen ihren letzten Herzenswunsch zu erfüllen. Auf die Biker-Community ist eben einfach Verlass", freut sich Massimiliano Caria über die mehr als gelungene Aktion.

In den sozialen Medien kam diese Aktion sehr gut an. Unter den Videos sind zahlreiche Kommentare wie "Einfach nur wunderschön. Danke, danke", "Bin emotional, so arg gepackt, nur soviel: Danke" oder "Danke, dass ihr das macht" zu lesen. Auch der Münchner Liedermacher und Kommunalpolitiker Roland Hefter bedankte sich mit einem "Bravo!" bei den Bikern und Bikerinnen.

Am Nachmittag hat sich auch der Onkel der 16-jährigen Alara zu Wort gemeldet und sich für die herzergreifende Aktion bedankt. In den sozialen Medien schrieb er: "Liebe Bikergemeinde, ich möchte mich und im Namen meiner ganzen Familie bei euch für dieses wundervolle Geschenk an meine Nichte bedanken. Ich kann es nicht beschreiben ,wie uns das alle berührt hat. Vielen lieben Dank und ich wünsche allseits gute Fahrt und bitte bleibt, wie Ihr seid."

Biker übergeben Spendenschecks in Höhe von 7500 Euro

Für Caria und seine Biker-Freunde, war diese Aktion kein Einzelfall, immer wieder organisiert der Isar 13 – Biker helfen e. V. die unterschiedlichsten Aktionen und Events, um Menschen in Not zu unterstützen.

Beim Event "Wir für Kids" in Ebersberg übergab der Isar 13 – Biker helfen e. V Spendenschecks in Höhe von insgesamt 7500 Euro. © Isar 13 – Biker helfen e. V

Nur einen Tag nach der Bikder-Überraschung für Alara, übergaben Mitglieder des Isar 13 – Biker helfen e. V. beim Event "Wir für Kids" in Ebersberg Spendenschecks in Höhe von insgesamt 7500 Euro. 3500 Euro gingen an die Kinderkrebshilfe Ebersberg, 2500 Euro an Haarspendehelden.de und die Streetbunnys München wurden mit einer Spende in Höhe von 1500 Euro bedacht.