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Vier neue Filialen in München: Edeka bringt abgeschriebenes Konzept zurück

Nach der Tegut-Insolvenz bekam Edeka Südbayern 14 ehemalige Filialen in München zugesprochen. Nun ist auch klar, was damit geschehen soll und die Pläne sind durchaus überraschend.
André Wagner |
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Edeka wandelt vier ehemalige Tegut-Filialen in München in Naturkind-Biomärkte um.
Edeka wandelt vier ehemalige Tegut-Filialen in München in Naturkind-Biomärkte um. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Die Supermarktkette Tegut ist endgültig Geschichte. Nach hohen Verlusten hat sich der Schweizer Mutterkonzern Migros dazu entschlossen, die Supermarktkette zu verkaufen. Das Bundeskartellamt stimmte dem Verkauf der Märkte an Mitbewerber zu, von den 288 Tegut-Filialen werden insgesamt 178 von Edeka übernommen, 14 davon in München.

Übernommene Tegut-Filialen: Edeka gibt Pläne bekannt

Drei Filialen werden an die Edeka-Discountertochter Netto abgegeben, elf Münchner Filialen gehen direkt an Edeka Südbayern. Und mit vier dieser Filialen hat Edeka etwas Besonderes vor: Die ehemaligen Tegut-Filialen sollen zu Naturkind-Biomärkten werden, das berichtet der "Supermarktblog", dem die Pläne für die Münchner Filialen von Edeka bestätigt wurden.

Bis zum Ende des Jahres werden alle Tegut-Filialen in Deutschland verschwunden sein. In München sind das insgesamt 18 Stück.
Bis zum Ende des Jahres werden alle Tegut-Filialen in Deutschland verschwunden sein. In München sind das insgesamt 18 Stück. © Daniel von Loeper

 "In den kommenden Wochen werden die Standorte schrittweise umgestellt und modernisiert. Die ersten Märkte werden bereits ab Mitte November wieder eröffnen. Zehn Standorte werden zunächst als Regiemärkte geführt – davon sechs als EDEKA- bzw. Xpress-Märkte sowie vier als NATURKIND Bio-Fachmärkte. Ein Standort wird privatisiert", so ein Unternehmenssprecher.

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Edeka eröffnet vier Naturkind-Biomärkte in München

Der Schritt kommt durchaus überraschend, denn eigentlich hatte Edeka von seinem Bio-Fachmarktkonzept wieder Abstand genommen und stattdessen Bio-Abteilungen in den regulären Supermärkten installiert. Von diesen sogenannten Naturkind-Welten gibt es bundesweit mehr als 200. Als eigenständiger Fachmarkt blieb zuletzt ein von einem Edeka-Kaufmann betriebener Naturkind-Standort in München-Harlaching. Mit den vier neuen Märkten setzt Edeka Südbayern das Format erstmals selbst als Regionalgesellschaft um.

Am 18. November eröffnet in der Westenrieder Straße eine Naturkind-Filiale.
Am 18. November eröffnet in der Westenrieder Straße eine Naturkind-Filiale. © Daniel von Loeper

Mittlerweile hat Edeka bekanntgegeben, wann und wo die neuen Naturkind-Filialen in München eröffnet werden sollen. Am 18. November 2026 gehen die neuen Naturkind-Märkte in der Westenriederstraße 35, Pelkovenstraße 154 und Müllerstraße 45 an den Start, wie in einem Instagram-Posting zu entnehmen ist. Am 10. Dezember soll eine Filiale in der Schleißheimer Straße folgen.

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Alle vier Locations waren einst Märkte der insolvent gewordenen Bio-Supermarktkette Basic, die im Jahr 2023 an Tegut verkauft wurden.

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3 Kommentare
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  • Alois Dimpfelmoser vor 29 Minuten / Bewertung:

    Das ist überhaupt nicht gut. Gerade in diesen Lagen brauchen die Leute kein dämliches Bio, sondern DISCOUNTER.

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  • tutwaszursache vor 16 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Alois Dimpfelmoser

    Edeka ist aber kein Discounter. Und was an Bio "dämlich" ist, das wissen Sie vermutlich weitgehend exklusiv.

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  • Huawa gerade eben / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von tutwaszursache

    Bio ist einfach teurer, ich denke, dass Alois Dimpflmoser das gemeint hat.

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