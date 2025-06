Vier Männer prügeln Obdachlosen bewusstlos und rauben ihn aus: Opfer erleidet Hirnblutung

Am Samstagvormittag wird im Westpark ein Obdachloser bewusstlos geprügelt und dabei schwer verletzt. Die Täter ergreifen mit seinem Rucksack die Flucht.

Im Münchner Westpark wurde am Samstag ein Obdachloser von einem Quartett bewusstlos geprügelt und dann ausgeraubt. (Symbolbild)

Im Westpark ist am Samstagvormittag, gegen 10 Uhr, ein Streit brutal eskaliert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hielt sich ein 45-jähriger Inder ohne festen Wohnsitz in München im Westpark auf. Dort kam er mit einer Gruppe von vier Männern ins Gespräch.

Obdachloser bewusstlos geprügelt und beraubt

Aus bisher noch nicht geklärten Gründen artete die Unterhaltung aus und mündete in einem lautstarken Streit. Dieser eskalierte und die vier unbekannten Männer fingen an, auf den 45-jährigen Obdachlosen einzuprügeln, bis dieser bewusstlos am Boden lag. Als er wieder zu Sinnen kam, bemerkte der Inder, dass ihm sein Rucksack samt Inhalt gestohlen wurde. Seine vier Angreifer hatten zu diesem Zeitpunkt bereits die Flucht ergriffen.

Das Opfer begab sich zu einer Polizeiinspektion und erstattete Anzeige gegen die vier Unbekannten. Durch die Prügel wurde der 45-Jährige derart schwer verletzt, dass er mit einem Rippenbruch und einer Hirnblutung noch auf der Polizeiwache vom verständigten Rettungsdienst erstversorgt und dann in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30–40 Jahre alt, asiatisches Aussehen.

Täter 1: Ca. 180 cm groß, dicke Statur, dunkle, kurze, wellige Haare; bekleidet mit Jeans und T-Shirt.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Westparks (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.