Vier Katzenbabys in München-Schwabing vor dem Erfrieren gerettet

Eine Anwohnerin am Bonner Platz hört vom Balkon aus die kläglichen Hilferufe der Babys. Die Kätzchen sind nass und unterkühl. Jetzt werden die Kleinen mit der Flasche aufgepäppelt.

Eine Frau hat vom Balkon ihrer Wohnung in der Nähe des Bonner Platzes (Schwabing-West) Geräusche gehört und eine Katze beobachtet, die hilflos wirkte. Die noch sehr junge Katzenmutter hatte nach Informationen der Tierrettung ihre Babys bei herbstlichen zehn Grad in einem Gebüsch im Innenhof zur Welt gebracht.

Eines der neugeborenen Kätzchen in einem kuscheligen Handtuch. © Tierrettung

Als das Team der Tierrettung eintraf, waren die kleinen Katzen nass und völlig unterkühlt. Sie atmeten nur unregelmäßig – es bestand Lebensgefahr. Sofort begannen die Retter, die Jungtiere trocken zu rubbeln und wärmten sie mithilfe von Decken, Wärmekissen und eigener Körperwärme unter ihren Jacken auf. Dadurch wurden die neugeborenen Kätzchen schnell wieder munter und riefen nach ihrer Mutter. Die war geflüchtet und traute sich nicht mehr in die Nähe ihrer Babys.

Eine Mitarbeiterin der Tierrettung kümmert sich um ein Katzenbaby. © Tierrettung

Die Tierretter und einige Anwohner bemühten sich den ganzen Vormittag lang, die Mutter anzulocken, um ihr die Chance zu geben, sich doch noch um ihre Kinder zu kümmern. Nachdem das zunächst nicht gelang, brachte die Tierrettung die kleinen Katzen ins Münchner Tierheim. Die Mitarbeiter dort zeigten großen Einsatz und kehrten noch einmal nach Schwabing zurück.

Es gelang ihnen, die Mutter einzufangen und zu ihren Kindern zu bringen. Doch leider zeigte die noch sehr junge Katze kein Interesse an den Jungen, weshalb die Tiere wieder getrennt wurden. Die vier Katzenkinder werden nun im Tierheim mit der Flasche aufgezogen und auch nachts von engagierten Mitarbeitern zu Hause versorgt. Der Fall zeige, "warum die Tierrettung eine Kastrationspflicht für frei laufende Katzen befürwortet", heißt es in einer Erklärung vom Sonntag.

Mitarbeiterinnen der Tierrettung kümmern sich um die Katzenbabys. © Tierrettung

Angesichts dieses Falls weist die "aktion Tier – Tierrettung München e.V." in einer Mitteilung darauf hin, "dass Schwangerschaften bei wild lebenden Katzen ein gesundheitliches Risiko für Mutter- und Jungtiere bedeuten. Zudem ist es nicht im Sinne des Tierwohls, wenn Katzen auf der Straße leben müssen und sich unkontrolliert vermehren. Die Tierrettung München befürwortet daher das Paderborner Modell: Dort gilt eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für frei laufende Katzen und Kater ab dem 5. Lebensmonat. Für die Zucht von Katzen sind Ausnahmen vorgesehen."