Temel Nal, Anwalt und Künstler, reflektiert über den Wandel im Bahnhofsviertel und betont die Bedeutung der Vielfalt sowie die Herausforderungen, die mit der Veränderung des Stadtbildes einhergehen.

"Stadtbild", sagt Temel Nal, wenn man ihn fragt, was sich in mehr als 20 Jahren im Viertel verändert habe. Auch wenn man bis heute nicht sicher weiß, was Bundeskanzler Friedrich Merz mit dem Wort "Stadtbild" wirklich meinte, klingt das bei Nal doch anders. Seit er im südlichen Bahnhofsviertel als Anwalt aktiv ist, habe sich das Gesicht des Viertels verändert.

"Früher war alles etwas geordneter. Heute wirken manche Straßenzüge ein wenig verwahrlost", sagt Nal. Auf die Menschen bezieht er das inzwischen aufgeladene Wort vom Stadtbild also wohl nicht. Nal ist selbst Sohn türkischer Einwanderer. "Die große Vielfalt im Viertel zeichnet es bis heute aus", betont er.

Nal hilft oft Menschen mit fremden Wurzeln, die Expertenwissen brauchen, wenn es um ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland geht. "Manchmal werden falsche Bescheide ausgestellt, falsche Fristen gesetzt oder es gibt inhaltliche Fehler", sagt Nal. Das sei nur menschlich. Dann ist er zur Stelle.

"Natürlich hieß es früher Klein-Istanbul"

Den großen Wandel im Bahnhofsviertel, den sehe er natürlich. "Es ist ja offensichtlich", sagt Nal beim Treffen mit der AZ in seinem Büro an der Goethestraße. Natürlich habe sich das früher "Klein-Istanbul" genannte Viertel in der Zusammensetzung stark verändert. "Ich denke, Münchner mit türkischen Wurzeln sind schon länger nicht mehr in der Mehrheit", sagt Nal.

Inzwischen seien in der Gegend Menschen mit arabischen Wurzeln in großer Zahl beheimatet. "Selbstverständlich auch sehr viele Kriegsflüchtlinge aus Syrien", sagt Nal. Und was ihm auch auffällt: "Abends, gerade in der dunklen Jahreszeit, fühlen sich einige Leute unwohl." Auch seine Mitarbeiterinnen sagten das schon, so Nal. "Aber es ist bisher nichts passiert", ergänzt der Anwalt.

Die Gefahr, dass zu viele Hotels entstehen

Temel Nal ist auch Künstler, hat auch daher einen umfassenden Eindruck im Viertel. "Eigentlich wollte ich als Künstler leben", sagt er. Aber dann habe er sich entschieden, zwei Berufe zu haben. Einen sicheren und einen, bei dem man eben nie weiß, ob es dafür reiche, seine Rechnungen zu bezahlen.

Wenn man Nal fragt, was er sich wünsche, für die Zukunft des früher türkisch, heute stark nahöstlich geprägten Viertels, muss er kurz nachdenken: "Wir sollten unbedingt die Vielfalt erhalten", sagt Nal. Und damit meint er nicht nur die Kulturelle.

"Ich denke, die Stadt sollte achtsam sein, damit sich die Gegend in Zukunft nicht in ein großes Hotelviertel verwandelt", sagt er. Schließlich werde irgendwann der Hauptbahnhof fertig sein. "Schon jetzt gibt es viele Investoren aus der Hotelbranche, die sich für die Nähe zum Hauptbahnhof interessieren", weiß Nal.

Kneipen, Ausstellungsflächen, Geschäfte: Die Mischung macht es aus

Apropos Vielfalt: Gerade als Künstler habe er viele interessante Zwischennutzungskonzepte im Viertel erlebt. "Das waren spannende Projekte, rund um Gastronomie und Kunst", sagt Nal. Er hebt das ehemalige Café Gap hervor und auch das "Import-Export", das ab 2010 in einem ehemaligen türkischen Supermarkt als Veranstaltungsort eingerichtet wurde.

"Solche Kunst- und Kultur-Projekte würde ich mir dauerhaft wünschen, nicht nur als Zwischenlösung", sagt Nal. Mitte Dezember hat er eine Ausstellung seiner abstrakten Foto-Werke im Kustermann-Block eröffnet.

Fassadenbegrünung als erster guter Schritt in Zeiten des Klimawandels

Bunt und lichtstark sind die Arbeiten. Und beim Thema Licht, Sonne und Klimawandel hat Nal eine ganz klare Vision: "Wir brauchen unbedingt mehr Grün", sagt er. Wegen der starken Versiegelung heize sich das Bahnhofsviertel an sonnigen Sommertagen ungemein auf. "Wenn es sehr heiß ist, wird es sehr anstrengend", sagt Nal.

Hier wünscht er sich kreative und vor allem schnelle Lösungen. "Egal ob Pflanzentröge oder Fassadenbegrünung: Wir müssen in Zeiten des Klimawandels die Gegend dringend abkühlen", sagt Nal. Er freut sich darauf, dass die Baustelle an der Kreuzung Goethestraße/Schwanthalerstraße langsam endet. Hier baut Axa das Bürogebäude "The Stack" in Holzhybridbauweise. "Die Fassaden werden begrünt, das ist ein Anfang", sagt Nal.