Viele Ukrainer nicht gegen Covid geimpft: So geht die Stadt München damit um

Täglich kommen Hunderte Kriegsflüchtlinge in München an. Rund ein Drittel der Ukrainer ist ungeimpft – von den Geimpften erhielten zudem zahlreiche einen Impfstoff, der in der EU nicht zugelassen ist. Wie die Stadt nun mit der Situation umgeht.

11. März 2022 - 12:43 Uhr | csc

Viele Ukrainer sind ungeimpft oder bekamen ein Vakzin, das in Deutschland nicht zugelassen ist. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa