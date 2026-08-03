Als Wasserspar-Maßnahme hat die Stadt München mehrere Brunnen stillgelegt. Der Stadtspaziergänger Sigi Müller hat ein paar Brunnen abgeklappert und geschaut, wo es noch sprudelt und wo nicht

Im Moment kocht München gerade bei dieser Hitze – und bei einigen auch die Gemütslage ein bisserl hoch. Es ist doch augenfällig: Der Fischbrunnen vor dem Rathaus ist abgeschaltet und mit Brettern vernagelt. Wassermangel!

Ich habe mir mal die Mühe gemacht und bin ein bisschen durch die Stadt spaziert und habe mir einige Brunnen angeschaut. Ja, der am Marienplatz ist aus. Aber der Stachusbrunnen läuft und zieht viele Menschen an, der Wassernebel kühlt ja auch angenehm ab. Auch das Brunnenbuberl ist weiter aktiv.

Der Wittelsbacherbrunnen läuft, auch der Wasserpilzbrunnen vor der Frauenkirche. Der Brunnen am Rindermarkt läuft nicht und das Wasser steht im Becken, ebenso am Orleansplatz und an der Uni. Im Alten Botanischen Garten ist der Brunnen aus – alles furztrocken. Das Gleiche an der Münchner Freiheit und am Sendlinger Tor.

Stadtspaziergänger versorgt die Insekten mit Wasser

Ich habe natürlich nicht alle Brunnen in der Stadt angeschaut. Und die Meinungen gehen hier sehr weit auseinander. Im Umland wurde offensichtlich von keiner Gemeinde der Wassernotstand ausgerufen, in München schon. Es gebe genügend Wasser, sagen die einen, die anderen weisen darauf hin, dass der Sylvensteinspeicher im Moment wenig Wasser führe. Liegt die Wahrheit in der Mitte?

Was aber dramatisch ist und auch sicher Folgen haben wird, ist, dass man mit einem abgeschalteten Brunnen, den man noch dazu völlig austrocknen lässt, den Wildtieren so gut wie jede Möglichkeit nimmt, ausreichend zu trinken.

Die Menschen haben sich früher gerne an Flüssen und Seen angesiedelt, weil da unter anderem genügend Trinkwasser vorhanden war. Die Tiere in der Stadt tun das auch – und dann stehen sie plötzlich vor einem vollkommen trockenen Brunnen. Also einfach abschalten, um Wasser zu sparen, ist vielleicht nur so halbgar. Auch um die Viecher muss man sich kümmern.

Ich habe seit Jahren vor meiner Haustür einen tönernen Blumenuntersetzer stehen, in den ich jeden Tag frisches Wasser einfülle. Er wird gut genutzt: als Vogelbad und Tränke, auch für Igel und andere Tiere. Sogar Insekten bedienen sich an dem frischen Wasser. Ab und zu muss ich eine Biene oder Wespe retten, die im Wasser schwimmt, aber das hat bis heute immer gut funktioniert.

In diesem Sinne eine schöne Woche,

Ihr Sigi Müller