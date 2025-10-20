Immerhin kurze Sonnenpausen: So wird das Wetter in München und Bayern

Nur kurz blinzelt die Sonne hervor, sonst bestimmen Regen und Wind das herbstliche Wetter der nächsten Tage. Wo besonders viele Schauer erwartet werden und wo es zwischendurch trocken bleibt.

Zunächst soll es in Bayern meist stark bewölkt bleiben, vor allem in Franken setzt im Tagesverlauf dann Regen ein. (Archivbild)

Regen, Wind und nur kurze sonnige Abschnitte prägen das wechselhafte Wetter in Bayern. Ein Tief mit Zentrum bei den Britischen Inseln weitet seinen Einfluss laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) allmählich bis zu den Alpen aus, im Tagesverlauf erreicht seine Kaltfront Bayern. Zunächst soll es meist stark bewölkt bleiben, vor allem in Franken setzt im Tagesverlauf dann Regen ein. An den Alpen und im Südosten zeigt sich laut DWD noch etwas Sonnenschein. Die Temperaturen sollen zwischen 10 bis zu 18 Grad liegen. Dazu kündigt der DWD schwachen bis mäßigen Wind an, in den Alpen zeitweise sogar mit Böen mit bis zu 70 Stundenkilometer Geschwindigkeit.

In München klettern die Temperaturen auf bis zu 15 Grad und es bleibt weitestgehend niederschlagsfrei. Im Laufe des Tages lässt sich immer wieder einmal die Sonne blicken. Am Abend kann in der Landeshauptstadt zu leichten Niederschlägen kommen.

Nass und windig bis Mittwoch

In der Nacht zum Dienstag bleibt das Wetter wechselhaft mit schauerartigem Regen. Die Tiefstwerte sollen auf 10 Grad im Raum Aschaffenburg bis 4 Grad in den östlichen Mittelgebirgen sinken. Tagsüber bleibt es im Freistaat nass und windig. Kurze trockene Abschnitte mit Wolkenlücken sind am ehesten im Südosten möglich, wie der DWD mitteilte. Die Temperaturen sollen auf Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad steigen.

In München bleibt es am Dienstag ebenso mild, bei leichtem Regen. Der tag startet bei 7 Grad und erreicht hier Höchstwerte von 16 Grad.

Auch der Mittwoch bringt nur wenig Sonnenschein: Überwiegend soll es stark bewölkt mit gelegentlichen Regenschauern werden. Die Temperaturen sollen 13 bis 17 Grad erreichen.