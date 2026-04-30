Viel los in der Stadt: Hier können Münchner in den Mai starten

München zeigt sich heute und morgen von seiner lebhaften Seite. Wo sich ein Besuch besonders lohnt und was in der Stadt alles geboten ist.

Auf dem Frühlingsfest auf der Theresienwiese geht es im wahrsten Sinne des Wortes rund. Neben Fahrgeschäften wie dem Kettenkarussell sorgen zwei Bierzelte und allerlei Schmankerl für beste Stimmung.

Schöner könnte der Übergang in den Mai kaum sein: Bei bis zu 20 Grad und viel Sonne zieht’s die Münchner heute und morgen ganz von selbst nach draußen. Manche nutzen die Zeit zum Feiern, andere genießen die beiden Tage lieber entspannt mit Familie und Freunden oder nutzen sie für Sport und Bewegung. In der Stadt findet sich für jeden das passende Angebot.

Die beiden größten Events sind das Frühlingsfest und die Auer Dult. Während auf dem Frühlingsfest Bierzelte und Fahrgeschäfte den Ton angeben, geht es auf der Dult deutlich gemütlicher zu: Neben Kettenkarussell und Autoscooter bilden rund 250 Standl mit Antiquitäten, Haushaltswaren und Schmankerln das Herzstück des Markts – hier lässt sich so manches besondere Fundstück entdecken.

Auf der Theresienwiese locken zusätzlich rund 30 Fahrgeschäfte wie das Riesenrad sowie zahlreiche Essensstände, dazu geht es hier bis in die Nacht: am Donnerstag bis 23 Uhr, am Feiertag sogar eine halbe Stunde länger. Die Augustiner-Maß kostet im "Bayernland“ 13,50 Euro, im "Hippodrom“ werden für Spaten-Bier 14,50 Euro fällig. Das Schöne an den beiden Veranstaltungen: Man muss sich nicht für eine entscheiden.

Wem das alles zu viel Trubel ist, der findet dieses Wochenende viele Alternativen. Was abseits der großen Feste und der Mai-Feiern geboten ist, lesen Sie, liebe AZ-Leser, hier.

Brauchtum: Volkstanz bei St. Ursula

Wer gerne traditionell und zugleich ungezwungen feiern möchte, ist bei "KIP – Kunst im Portikus“ an der Pfarrkirche St. Ursula in Schwabing genau richtig. Am 1. Mai wird ab 15 Uhr auf dem Kirchplatz getanzt – und zwar ganz klassischer bayerischer Volkstanz. Die Veranstaltung ist offen für alle, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Tanzmeister Philipp Korda zeigt die Schritte zu Livemusik mit Akkordeon und Kontrabass, so dass alle direkt mitmachen können.

Auf dem Kirchplatz von St. Ursula wird am 1. Mai getanzt. © imageBROKER/Manfred Bail via www.imago-images.de (www.imago-images.de)

Tracht ist gerne gesehen, aber kein Muss. Getränke für die Durstigen stehen bereit, getanzt wird bei jedem Wetter. Der Volkstanz ist eine charmante Gelegenheit, bayerische Traditionen wieder aufleben zu lassen oder sie erstmals für sich zu entdecken.

Ausflug mit Ausstellungstipp: "Zero“ am Tegernsee

Das Gulbransson Museum ist eigentlich ein teurer Spaß, weil es immer renommierte Kunstobjekte zu großen Themen zusammenträgt. 15 Euro ist der reguläre Eintritt in Tegernsee. Da trifft es sich gut, wenn es freien Eintritt gibt – wie an diesem ersten Mai.

Die Ausstellung "Zero: Eine internationale Künstlerbewegung 1957 – 1966“ zeigt Stars wie Günther Uecker, Otto Piene und Heinz Mack. Der ist jetzt 95 Jahre, hat aber aus Verbundenheit mit dem Kurator Michael Beck Neues geschaffen – speziell für den Raum hier. Und egal, ob man vor über 70-jährigen Arbeiten steht oder neuen: Alle Werke der Gruppe "Zero“ sind null gealtert.

Der Standventilator zum Beispiel mit den Silberstreifen-Girlanden davor, die zu flattern beginnen, wenn der Motor einsetzt, stammt von 1962. "Siehst Du den Wind“ hat Heinz Mack sein Werk genannt. Günther Uecker ist auch vertreten – mit Nagelbildern, die – trotz klarer geometrischer Anordnung – optisch schwingen und Wellen schlagen. Diese Kunst ist oft auch witzig, jedenfalls optimistisch.

Museum: Judentum entdecken

Für alle, die die kommenden Tage etwas ruhiger angehen wollen, ist das Jüdische Museum München eine ideale Anlaufstelle. Hier lässt sich nicht nur die bewegte Geschichte des Judentums in München entdecken, sondern auch seine Gegenwart – lebendig, vielschichtig und mitten in der Stadt verankert.

Das jüdische Museum. © Franz Kimmel

Ein zentraler Teil des Museums ist die Dauerausstellung "Stimmen_Orte_Zeiten“, die in sieben Installationen mit Stimmen von Zeitzeugen, Ritualobjekten, Fotografien, Videos und Comicstrips alte Sichtweisen aufbricht. Das Museum ist auch am Feiertag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 3,60 Euro, Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.

Sommergefühle: Relaxen an den Stadtstränden

Der Maximiliansstrand am Wittelsbacher Brunnen und der Kulturstrand am Vater-Rhein-Brunnen eröffnen an diesem Freitag ihre Saison. Direkt am Maximiliansplatz und der Ludwigsbrücke entstehen für die warmen Monate wieder urbane Stadtstrände mit Sand, Liegestühlen und Bar-Ambiente – ideal für entspannte Stunden mit Freunden.

Für kühle Getränke ist an beiden Orten gesorgt: Das 0,33-Liter-Bier kostet 4,50 Euro, Limo gibt es für 4 Euro in derselben Größe, Longdrinks werden für 10 Euro verkauft. Für den kleinen Hunger gibt es am Maximiliansstrand Nachos, in den kommenden Wochen soll dort ein eigener Gastronom eröffnen. Am Vater-Rhein-Brunnen ist das Angebot schon vielfältiger: Drei Anbieter servieren unter anderem Gyros, Pulled-Pork-Sandwiches und Flammkuchen – zum Nachtisch gibt’s ein Eis.

Der Maximiliansstrand wartet auf seine Besucher. © IMAGO/B. Lindenthaler (www.imago-images.de)

Auch kulturell ist diesen Sommer einiges geboten: An beiden Orten sind Tanz-Events geplant, an der Ludwigsbrücke außerdem Konzerte und Flohmärkte. Die Strände sind jeden Tag von 12 Uhr bis Mitternacht geöffnet, der Eintritt ist für alle frei.

Ab ins Becken: Hier startet die Freibad-Saison

Der Geruch von Chlor und Pommes gehört genauso dazu, wie das tiefe Blau von Himmel und Becken: Mit dem Start der Freibad-Saison zieht der Sommer in München ein – zumindest gefühlt. Ab Freitag, 1. Mai, kann wieder unter freiem Himmel gekrault, getaucht oder einfach geplanscht werden.

Den Auftakt macht traditionell das Schyrenbad, doch heuer gibt es eine Ausnahme: Auch das Dantebad öffnet bereits am 1. Mai seine Türen. Grund dafür sind vorgezogene Revisionsarbeiten. Der Badespaß beginnt freitags sowie an Wochenenden und Feiertagen jeweils um 9 Uhr, Schluss ist, je nach Wetter, um 19 oder 20 Uhr. Von Montag bis Donnerstag haben die Bäder ab 10 Uhr geöffnet.

Das Schyrenbad in Betrieb. © imago stock&people (imago stock&people)

Der Saison-Beginn kommt mit einem kleinen Zuckerl: Die Eintrittspreise bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Für ein Tagesticket bezahlt man wie gewohnt 6,30 Euro, mit Ermäßigung sind es 4 Euro. Kinder bis 12 Jahre kommen umsonst rein, genauso wie Inhaber des München-Passes.

Alle weiteren Freibäder öffnen am 14. Mai, bei den Naturbädern Maria Einsiedel und Georgenschwaige hängt der genaue Start wie immer vom Pflanzenwachstum im Aufbereitungsteich ab. Ein kleiner Tipp für alle, die sich das Warten an der Kasse sparen wollen: Tickets gibt es ab Freitag auch online auf der SWM-Seite. Dank gutem Wetter steht dem Schwimmvergnügen also nichts mehr im Weg.

Bewegung: Flott in den Mai

Diesen Freitag startet in München wieder die beliebte Reihe "Fit im Park“ – und damit die wohl unkomplizierteste Art, aktiv in den Frühling zu starten. Ob Yoga, Pilates oder andere Trainingsformen: Die kostenlosen Kurse finden draußen in verschiedenen Parks statt und sind für jedes Fitnesslevel geeignet. Das Programm mit Zeiten und Angeboten ist ganz einfach unter muenchen.de zu finden. Einfach vorbeikommen, mitmachen und frische Luft tanken. Gerade zum Feiertag eine ideale Gelegenheit, Bewegung und Erholung zu verbinden – und das mitten im Grünen.