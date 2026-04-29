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Viel Lärm um nichts? Strahlen-Alarm im Englischen Garten sorgt für Spezialeinsatz der Feuerwehr

Alarm im Englischen Garten: Die Polizei sperrt den nördlichen Teil des beliebten Parks nach einem Strahlen-Notruf ab. Ein Passant hatte eine mutmaßlich erhöhte Strahlung gemessen. Die Feuerwehr schickt eine Spezialeinheit, die es so nur selten in Deutschland gibt.
rah/AZ/dpa |
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Zeitweise ist der Bereich im Norden des Parks gesperrt. (Symbolbild)
Zeitweise ist der Bereich im Norden des Parks gesperrt. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Die Aufregung um den Strahlenalarm im Englischen Garten hat sich gelegt. Ein Mann, der als Hobby in seiner Freizeit radioaktive Strahlung in der Umwelt misst, hat im Englischen Garten mit seinem Geigerzähler Werte gemessen, die er falsch interpretierte. Nach Angaben der Polizei fand er einen Fleck aus "grauem Staub" in der Nähe eines Weges, der zum Biergarten Aumeister führt.

Richtige Messung, aber falsche Interpretation

Mit seinem Geigerzähler stellte der Mann an dem Staub eine Belastung von 1,5 Mikrosievert fest. Eine sehr geringe Dosis ionisierender Strahlung, wie es unter Fachleuten heißt. Sie entspricht einem Millionstel Sievert (0,0000015 Sv). Die Aufregung bei dem Mann war trotzdem groß. Er hielt den Messwert für hoch und verständigte den Polizeinotruf. Feuerwehr und Polizei rückten an.

Feuerwehr schickt Spezialtruppe

Die Berufsfeuerwehr schickte die Analytische Taskforce (ATF) raus, eine Spezialtruppe, die es in dieser Form in ganz Deutschland nur acht Mal gibt. Diese ist mit Messgeräten ausgerüstet, um alle möglichen Umweltgefahren zu messen und an Ort und Stelle zu analysieren. Auch die Experten kamen auf einen Wert von 1,5 Mikrosievert. "Kein Grund sich Sorgen zu machen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. "Jeder Bodenbelag aus Granit hat eine gewisse radioaktive Strahlung. Die ist allerdings so gering, dass es niemanden interessiert." Bei dem grauen Pulver könnte es sich nach Einschätzung der Fachleute bei der Feuerwehr um Bauschutt handeln, den jemand dort abgeladen hatte. "Der Fund war völlig bedenkenlos und normal" betonte der Sprecher der Berufsfeuerwehr. 

Am Ende alles ganz harmlos

Feuerwehr und Polizei sperrten den Fundort nur in einem Umkreis von wenigen Metern ab. Fußgänger und Radler mussten Umwege in Kauf nehmen. Nach einer Stunde war der Einsatz am Dienstagabend beendet. Die Spezialisten der Feuerwehr rückten wieder ab.

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17 Kommentare
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  • Rigobert vor 2 Stunden / Bewertung:

    War bestimmt die Deutsche Umwelthilfe, die den Alarm ausgelöst hat. Die Menschen müssen geschützt werden

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  • Mobilitätsfreund vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Rigobert

    Eher die Schwubelpartei, die alle Messwerte als Alternative Meinung und Alternative Fakten betrachtet.
    Die Deutsche Umwelhilfe arbeitet wissenschaftlich.

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  • tutnixzursache vor 2 Stunden / Bewertung:

    Nicht im Ernst?

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