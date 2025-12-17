Viel Geld und Gold an Betrüger gegeben - und wiederbekommen

Nach einem Schockanruf übergibt eine Seniorin Gold und Geld im Wert von Hunderttausenden Euro. Wie sie ihr Vermögen dann doch wieder zurückbekam.

Nach einem Schockanruf nahm die Polizei in München zwei 24 und 59 Jahre alte Männer kurz nach der Geldübergabe fest. (Symbolbild)

Eine Frau hat in München nach einem Schockanruf Bargeld und Gold im Wert von 500.000 bis 600.000 Euro an mutmaßliche Betrüger ausgehändigt. Diese wurden kurz darauf festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin habe Geld und Gold wieder zurückbekommen.

Die über 80-Jährige erhielt demnach Anfang Dezember einen Anruf von einer vermeintlichen Ärztin, die vorgab, dass eine Angehörige der Frau schwer erkrankt sei. Um sie zu retten, solle die Frau Geld für teure, lebensnotwendige Medikamente an einen Kurier übergeben.

Die Frau holte Polizeiangaben zufolge Bargeld und Gold bei der Bank ab und übergab sie einem 24-jährigen Verdächtigen. Ein 59-Jähriger habe in der Nähe in einem Auto auf ihn gewartet. Beamte nahmen die beiden nach "vorausgegangenen Ermittlungen" kurz nach der Übergabe fest. Wie genau die Polizei den beiden auf die Schliche gekommen war, teilte diese nicht mit. Am Tag nach der Tat erließ ein Richter Haftbefehl gegen die beiden Männer.