Vespa-Romantik in München – dieses Viertel hat jede Menge Italo-Flair

Laue Spätsommertage, Gelato in der Hand, ein roter Roller knattert ums Eck – Haidhausen zeigt sich von seiner italienischen Seite. Der AZ-Stadtspaziergänger flaniert durch die Steinstraße und entdeckt dabei ein München, das nach Espresso, Pflastersteinen und Dolce Vita schmeckt.
Sigi Müller |
Hier fängt die Steinstraße an: eine Vespa düst ums Eck, viele Leute sitzen draußen, das italienische Lokal wartet noch auf Gäste.
Guter Andrang an der Gelateria.
Wie früher: eine Wäscheleine – wenn auch bloß gemalt.
Idylle: ein alter Hof mit Sitzgelegenheit und ein bisserl Grün.
Eine alte Hausmadonna, geschützt hinter Glas.
Blick in einen schön eingewachsenen Hinterhof.
Prall gefüllt: der Bücherschrank am Genoveva-Schauer-Platz.
Engstelle: Die 25er rumpelt ums Eck und fährt weiter bis Grünwald.
Die Haidhauser Steinstraße habe ich mir diesmal vorgenommen, die an der Inneren Wiener Straße beginnt und erst am Rosenheimer Platz endet.

Mit der S-Bahn kommend hören Sie seit Jahren eine fröhliche Frauenstimme aus den Lautsprechern, die, als würde sie einen Hauptgewinn ankündigen, mitteilt, dass Menschen, die auf einen Aufzug angewiesen sind, doch zum Ostbahnhof, bzw. zum Isartor weiterfahren sollen. Mir ist unklar, was es einem nutzt, wenn man im Rollstuhl sitzt und man in der Franziskanerstraße wohnt, wenn man am Ostbahnhof oder am Isartor aussteigt – aber offensichtlich macht man sich darüber keine Gedanken. Aufzugbau ist offensichtlich Pionierarbeit, besonders dann, wenn man sie anscheinend mit der Laubsäge aus dem vollen Block herausarbeitet. Ein Trauerspiel.

Wäscheleinen-Nostalgie in Haidhausen – Der AZ-Spaziergänger streift durch die Steinstraße

Rechts an der Steinstraße, deren Name sich von einer früher hier betriebenen Kiesgrube ableitet, einige Restaurants, links Bürogebäude, so beginnt mein Streifzug in die schöne, alte Haidhauser Straße. An der Engstelle vor dem Genoveva-Schauer-Platz rumpelt die 25er-Tram Richtung Grünwald an mir vorbei. Am Platz die Kunstwerkstatt, ein Bücherschrank, Pflanzkübel mit bunten Blüten.

Man schaut in begrünte, schöne Hinterhöfe, kommt an schönen, gepflegten und zum Teil denkmalgeschützten Häusern vorbei. An einigen niedrigen Häuschen wächst Wein. An einer Hauswand, in luftiger Höhe, eine gemalte Wäscheleine mit langen Unterhosen, BHs, Slips und Socken. Ein bisschen Nostalgie, echte Wäscheleinen, wie früher sicher üblich, sind keine mehr gespannt.

Gelateria und ein roter Roller: Ein bisserl Italo-Flair

Die Gelateria an der Kreuzung Preysingstraße ist gut besucht. Auf der anderen Seite eine kleine Glaserei, mit einer Fülle bunter Glaskugeln und Schussern, deren Farben in der Sonne kräftig leuchten. Immer wieder kleine Geschäftchen, Lokale, ein roter Roller in einer Nische, kein Plätzchen bleibt ungenutzt. Ein bisserl Italo-Flair.

Natürlich hier und da auch die inzwischen üblichen Schmierereien an den Hauswänden. Schöne alte Bäume überall – es ist sicher sehr schön, hier zu leben. Kurz vor dem Wiener Platz, noch vor den Restaurants und dem voll besetzten Café gleichen Namens am Ende des Spaziergangs, knattert eine Vespa mit einem jungen Pärchen um die Ecke und verliert sich in der Menge. Ein schönes Schlussbild.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller

9 Kommentare
Artikel kommentieren
  • ......kann mich mal vor 23 Stunden / Bewertung:

    München als nördlichste Stadt Italiens zu bezeichnen ist derselbe Faux pas

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • ......kann mich mal vor 23 Stunden / Bewertung:

    Dolce Vita in München? Die grausigen Gesichter die Rechthaberei.. Viele feminine Männer und maskulin Frauen dazu die infantilen senioren. Bella italia

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Gelegenheitsleserin vor 23 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von ......kann mich mal

    @......kann mich mal
    "Dolce Vita in München? Die grausigen Gesichter die Rechthaberei.. Viele feminine Männer und maskulin Frauen dazu die infantilen senioren. Bella italia"

    Und dann noch die griesgrämigen Kommentatoren hier in der AZ ...

    Zum Glück schaffen es viele trotzdem, die schönen Seiten des Lebens zu erkennen - egal, ob hier oder in Italien ...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
