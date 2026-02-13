Am 1. November startete die "Marienplatz-Alm" in den Räumen einer früheren Münchner Institution, dem Café Guglhupf, ihr neues Fondue-Konzept. Jetzt neigt sich die Saison dem Ende zu. Welche Münchner VIPs beim vorgezogenen Closing mitgefeiert haben und wie die erste Saison lief.

Ein Münchner Traditions-Café wird zum neuen In-Spot für Käse-Fondue: Diese Verwandlung legte vor wenigen Monaten das ehemalige Café Guglhupf hin. Verantwortlich für den frischen Wind in der neuen "Marienplatz Alm": der Gastro-Unternehmer Konstantin von Keyserlingk, der auch in der Münchner Society bestens vernetzt ist. Und der Gastronom zieht im Gespräch mit der AZ eine durchaus positive Bilanz zur ersten Fondue-Saison: "Wir sind wirklich überrannt worden. Die Münchner hatten absolut Lust auf das Konzept."

Exklusives Closing im kleinen (prominenten) Kreis

Am Mittwochabend lud der Konstantin von Keyserlingk gemeinsam mit Frau Anja (Moderatorin, Schauspielerin) seinen prominenten Freundeskreis zum vorgezogenen exklusiven Saison-Closing der Marienplatz-Alm. Unter den Gästen: PR-Expertin Charlotte von Oeynhausen, Moderatorin Alexandra Polzin und Ehemann, Sportmoderator Gerhard Leinauer, der aktuell als Kommentator die Olympischen Winterspiele begleitet und zuletzt sogar mit seinem ausgelassenen Jubel über die Goldmedaille des deutschen Skispringers Philipp Raimund in den Sozialen Medien viral ging.

Ehemaliges Café Guglhupf: So geht es in den Räumen am Marienplatz weiter

Doch wie geht es in den Sommermonaten weiter in den Räumen des ehemaligen Café Guglhupf? Während das Käse-Fondue-Konzept saisonbedingt Ende März sein vorläufiges Ende finden soll und erst im kommenden Winter wieder aufleben wird, soll die dann freie Fläche im Obergeschoss des Traditionscafés im Sommer zur flexiblen Pop-up- und Eventlocation werden: Ob Flohmarkt, Markenpräsentation oder private Feier - "wir sind immer interessiert und auf der Suche nach coolen Konzepten und Partnern", sagt Konstantin von Keyserlingk im AZ-Gespräch.