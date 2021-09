Versuchter Mord: Wer kennt den Messerstecher vom Stachus?

Die Münchner Polizei fahndet öffentlich nach einem Unbekannten, der einem 23-Jährigen am Stachus ein Messer in den Hals gerammt haben soll. Ermittelt wird wegen versuchtem Mord.

München - Versuchter Mord am Stachus! Die Münchner Polizei sucht öffentlich nach einem Unbekannten, der am vergangenen Freitag (10. September) einen 23-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben soll – zuvor waren beide Männer in Streit geraten.

Überwachungskameras am Stachus und Sendlinger Tor haben den mutmaßlichen Täter festgehalten, die Ermittler konnten die Bilder sichern. Was war passiert?

Nach Streit: Mit Cuttermesser am Hals verletzt

Laut Polizei waren der Unbekannte und ein 23-jähriger sudanesischer Staatsangehöriger am Freitagmorgen gegen 4.25 Uhr am Stachus in Streit geraten. Schließlich begab sich der 23-Jährige auf die nach unten ins Sperrengeschoss führende Rolltreppe vor dem McDondald's. Der unbekannte Täter lief dem 23-Jährigen nach kurzer Zeit nach und verletzte ihn mit einem mitgeführten Cutter- oder Teppichmesser am Hals. Anschließend flüchtete er, wurde aber von Überwachungskameras gefilmt.

Opfer kann sich noch zum Stachus schleppen

Dem Opfer gelang es noch, selbständig wieder zur Oberfläche zu gelangen, wo er für die IAA eingesetzte Polizeibeamte auf sich aufmerksam machen konnte. Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe, ein Notarzt brachte den 23-Jährigen später ins Krankenhaus. Dort musste er operiert werden.

Die Ermittlungen in dem Fall hat die Mordkommission der Münchner Polizei übernommen. Da trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der unbekannte Mann bislang noch nicht gefasst werden konnte, hat das Amtsgericht München einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit dem Bild des bislang unbekannten Täters gefasst. gibt es auch ein Video des Gesuchten.

Die Überwachungskamera-Aufnahmen stammen vom Sendlinger Tor. © Polizei

Der Täter wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Männlich, Ende 20-30 Jahre alt, ca. 160-170 cm groß, schlank, hellhäutig, sprach deutsch, sehr kurze (ca. 1-3 mm) dunkelblonde Haare, Dreitagebart; keine Brille.

Beschreibung der Kleidung / mitgeführten Gegenstände zur Tatzeit: Auffällige Kopfhörer (Over-Ear), dreiviertel Hose in tendenziell dunkler Farbe, führte einen blauen Sportbeutel der Marke Nike (wie ein Rucksack getragen) mit sich. Bei der getragenen Jacke handelt es sich um eine Art Baseballjacke in dunkler Farbe, mit hellen abgesetzten Streifen an Halskragen, Ärmeln, den Tascheneingriffen und am Bund sowie

einer Applikation in Form eines gelben "P" als Großbuchstabe auf der linken Brust.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum am Karlsplatz (Abgang Rolltreppen in der Nähe des McDonalds) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.