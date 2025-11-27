Verspätungen und Ausfälle: Störung auf zentralen U-Bahnlinen – das ist der Grund

Fahrgäste in München müssen sich aktuell auf Verzögerungen im U-Bahn und Tram-Verkehr einstellen. Betroffen sind mehrere zentrale Linien.

Aktuell kommt es zu Störungen und Verzögerungen auf der Linie U4, U5 und U6.

Nicht nur die Stammstrecke kann für regelmäßige Verzögerungen in München sorgen, auch die U-Bahn ist in der Lage, die MVG-Kunden zu plagen. Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft mitteilt, kommt es aktuell zu Verspätungen, Ausfällen und vorzeitigen Wendungen auf den Linien U4 und U5. Grund ist eine Stellwerksstörung.

Behinderungen auf den Linien U4, U5 und U6

Die Linie U4 fährt nur im Abschnitt Arabellapark, Max-Weber-Platz. Die Haltestellen Lehel, Odeonsplatz, Karlsplatz (Stachus), Hauptbahnhof, Theresienwiese, Schwanthalerhöhe, Heimeranplatz und Westendstraße können nicht bedient werden.

Linie U4 fährt von Gleis 3 ab. Die Behinderungen werden noch voraussichtlich bis 14.30 Uhr dauern. Fahrgäste sollen die Anzeigen am Bahnsteig und die Lautsprecherdurchsagen beachten, so die MVG.



Auch auf der Linie U6 kam wegen einer technischen Störung zu Verspätungen. Nach Aussage der MVG soll diese mittlerweile behoben sein.

Unregelmäßigkeiten auf der Tramlinie 28

Wegen Fahrzeugausfällen kommt es auf der Linie 28 derzeit zu zeitweisen Unregelmäßigkeiten, die noch den ganzen Tag bis aktuell 21 Uhr anhalten



