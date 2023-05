Versehen oder Betrug? 56-Jähriger nutzt Deutschlandticket einer Frau

Ein 56-Jähriger ist am Sonntag in einer S-Bahn am Marienplatz mit dem Deutschlandticket einer Frau erwischt worden. Die Bundespolizei ermittelt nun, wie der Puchheimer in den Besitz der Karte kam.

09. Mai 2023 - 06:15 Uhr | AZ

Die Chipkarte des Deutschlandtickets ist personalisiert und nicht übertragbar. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild