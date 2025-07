Ein seit Mittwoch vermisster zehnjähriger Junge aus Unterschleißheim wurde in einem Zug zwischen Freiburg und Stuttgart entdeckt.

Am Mittwoch, 23.07.2025, gegen 05:30 Uhr, verließ ein 10-Jähriger die elterliche Wohnung in Unterschleißheim. Seitdem wird er vermisst.

Update 24. Juli 2025, 12.30 Uhr: Große Erleichterung in Unterschleißheim: Nach Angaben der Polizei wurde der Junge am Donnerstagvormittag von einer Zugbegleiterin auf dem Weg zwischen Freiburg und Stuttgart entdeckt. Der Zehnjährige wollte anscheinend einen Freund besuchen. Die Mutter holt ihren Sohn in Baden-Württemberg ab.

Erstmeldung 23. Juli 2025: Am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr verließ der Zehnjährige nach Informationen der Polizei die Wohnung seiner Eltern in Unterschleißheim. Er erschien später auch nicht in der Schule. Nachdem der Bub im Verlauf des Tages nicht mehr nach Hause zurückkam und auch sonst nicht auffindbar ist, wurde er als vermisst bei der Polizei gemeldet. Das Präsidium startete am Mittwoch eine umfangreiche Suche, bei der der 10-Jährige jedoch nicht aufgefunden werden konnte, heißt es in einer Mitteilung vom Nachmittag.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Die Beschreibung des Buben:

138 cm groß, 40 kg, dunkelblonde Haare; bekleidet mit dunkelblauen Sneakers mit weißer Sohle der Marke Kangaroos. Mitgeführte Gegenstände: roter FC Bayern Rucksack, vermutlich mit mehreren Pullovern und T-Shirts.

Hier geht es zur .

Zeugenaufruf:

Wer hat den 10-Jährigen gesehen bzw. kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich umgehend mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.