Vermisster Senior (87) aus Sendling wohlbehalten aufgefunden

Die Münchner Polizei hatte nach dem 87-Jährigen gesucht und um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Eine Passantin erkannte den Mann anhand der Online-Fahndung.

Update, 23. Februar, 8.10 Uhr: Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung des vermissten Mannes widerrufen. Der 87-Jährige ist demnach zwischenzeitlich von einer Passantin – sie hatte ihn anhand der Online-Fahndung wiedererkannt – wohlbehalten angetroffen und anschließend von einer Streife in sein Seniorenheim gebracht worden.

Erstmeldung, 22. Februar, 10.30 Uhr: Kurz vor Mitternacht in der Nacht auf Sonntag ist der 87-jährige Konrad T. von Mitarbeitern seines Seniorenheims in Sendling bei der Polizei als vermisst gemeldet worden.

Laut Polizei ist der Österreicher dement und hat Herzprobleme, es könne darum nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befinde. Der Mann benutzt offenbar regelmäßig die öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere die U-Bahn.

Seit Mitternacht vermisst: Dementer Senior (87) aus Sendling

T. ist 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Statur und eine Glatze. Die Polizei vermutet, dass er nicht die passende Kleidung für die kalte Witterung tragen könnte. Die Suchaktionen der Polizei waren bisher erfolglos.

Wer Hinweise zum Vermissten hat, wird gebeten, sich entweder bei der zuständigen Dienststelle an der Ettstraße 2 (Tel. 089 2910-0) zu melden, oder per Hinweisformular über obenstehenden Link. Wer eilige Informationen hat, wird gebeten den Notruf 110 zu wählen.