Vermisste Vanessa Huber aus Unterhaching: Fall bei Aktenzeichen XY

Seit zweieinhalb Monaten fehlt von Vanessa Huber aus Unterhaching (39) jede Spur. Nun erhoffen sich die Ermittler bei Aktenzeichen XY neue Hinweise aus der Bevölkerung.

München - Seit Anfang November 2022 ist die 39-jährige Vanessa Huber aus Unterhaching spurlos verschwunden. Am Mittwochabend ist der Vermisstenfall Thema bei Aktenzeichen XY.

Die Frau war zuletzt am 5. November beim Einkaufen gesehen worden. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Gewaltverbrechens.

In der Sendung werden zwei weitere Fälle aus Bayern behandelt. Auch zu tödlichen Schüssen in Nürnberg und einer Babyleiche in der Nähe eines Wanderparkplatzes erhoffen sich die Ermittler wichtige Hinweise aus der Bevölkerung.

Tödliche Schüsse in Nürnberg: Polizei fahndet nach Verdächtigem

Nach den tödlichen Schüssen auf einer Straße in Nürnberg im vergangenen Oktober sucht die Polizei mit Haftbefehl nach einem Verdächtigen, der sich seitdem auf der Flucht befindet. Am Montag veröffentlichten die Ermittler ein neues Foto des namentlich bekannten 28-Jährigen und setzten 10.000 Euro Belohnung für Hinweise aus.

"Wir fahnden weiterhin mit Nachdruck", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Antje Gabriels-Gorsolke. "Da versuchen wir natürlich alles - deshalb auch die unterschiedlichen Kanäle", sagte sie mit Blick auf die ZDF-Sendung am Mittwoch.

Auch per Fahndungsplakat und über soziale Netzwerke wird nach dem mutmaßlichen Schützen gesucht. Der Türke soll am 24. Oktober vor einem Restaurant auf zwei Männer geschossen haben. Beide kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wo einer der beiden starb.

Totes Neugeborenes Anfang Dezember entdeckt

Außerdem soll "Aktenzeichen XY... ungelöst" Hinweise zu einem toten Neugeborenen bringen, das ein Mann Anfang Dezember in der Nähe eines Wanderparkplatzes bei Ruhpolding im oberbayerischen Landkreis Traunstein entdeckt hatte. Die Eltern des toten Säuglings konnten die Ermittler bisher nicht ausfindig machen. Das Landeskriminalamt setzte eine Belohnung von 5.000 Euro aus.

Aktenzeichen XY läuft am Mittwoch, 18.1., um 20.15 Uhr im ZDF.