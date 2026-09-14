Verletzter bei schwerem Unfall vor Gartencenter in München

Der Fahrer eines BMW verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und landet im Grünstreifen. Feuerwehrleute bergen den Autofahrer, der nicht mehr ansprechbar war.

Am frühen Samstagmorgen meldete ein Zeuge einen schweren Unfall in München-Untermenzing im Bereich des Gartencenters Pflanzen-Kölle in der Goteboldstraße. Ein grauer BMW war gegen 6.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und in den Anpflanzungen vor einem Einkaufszentrum zum Stehen gekommen.

Unfall in München: Verletzter kommt umgehend in Klinik

Der Fahrer befand sich noch in seinem schwer beschädigten Fahrzeug und war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers nicht ansprechbar. Im Auto hatte ein Großteil der verbauten Airbags ausgelöst. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München und des Rettungsdienstes sichteten sofort den Patienten.

Während die Feuerwehr die Sicherungsmaßnahmen an der Einsatzstelle durchführte, ergab die Untersuchung des Rettungsdienstpersonals, dass der etwa 40-jährige Fahrer als schwer verletzt eingestuft werden und dringend ins Krankenhaus gebracht werden musste. Über die Heckklappe wurde der Verunfallte schonend aus seinem Auto gerettet und mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik transportiert. Zum Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.