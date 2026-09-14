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Verletzter bei schwerem Unfall vor Gartencenter in München

Der Fahrer eines BMW verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und landet im Grünstreifen. Feuerwehrleute bergen den Autofahrer, der nicht mehr ansprechbar war. 
Ralph Hub
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Feuerwehr und Rettungsdienst an der Unfallstelle.
Feuerwehr und Rettungsdienst an der Unfallstelle. © Branddirektion

Am frühen Samstagmorgen meldete ein Zeuge einen schweren Unfall in München-Untermenzing im Bereich des Gartencenters Pflanzen-Kölle in der Goteboldstraße. Ein grauer BMW war gegen 6.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und in den Anpflanzungen vor einem Einkaufszentrum zum Stehen gekommen.

Unfall in München: Verletzter kommt umgehend in Klinik

Der Fahrer befand sich noch in seinem schwer beschädigten Fahrzeug und war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers nicht ansprechbar. Im Auto hatte ein Großteil der verbauten Airbags ausgelöst. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München und des Rettungsdienstes sichteten sofort den Patienten.

Während die Feuerwehr die Sicherungsmaßnahmen an der Einsatzstelle durchführte, ergab die Untersuchung des Rettungsdienstpersonals, dass der etwa 40-jährige Fahrer als schwer verletzt eingestuft werden und dringend ins Krankenhaus gebracht werden musste. Über die Heckklappe wurde der Verunfallte schonend aus seinem Auto gerettet und mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik transportiert. Zum Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

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2 Kommentare
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  • tutwaszursache vor 4 Stunden / Bewertung:

    "Feuerwehrleute bergen den Autofahrer, der nicht mehr ansprechbar war."

    Wenn sie ihn geborgen hätten, dann wäre er nicht nur nicht ansprechbar gewesen, sondern tot. So haben sie ihn gerettet, wie es auch korrekt im Artikeltext steht.

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  • Der wahre tscharlie vor 11 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von tutwaszursache

    Oh Mann oh Mann.......Feuerwehrleute bergen immer Verletzte, besonders wenn sie nicht ansprechbar (bewußtlos) sind und nicht aus eigener Kraft das Auto verlassen können. Dazu muß man nicht tot sein.

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