Update

Großeinsatz in Schwanthalerstraße: Fünf Personen bei Zimmerbrand verletzt

Am Freitagvormittag brach in der Schwanthalerstraße ein Zimmerbrand aus. Die Feuerwehr rückt mit 70 Einsatzkräften an. Die Straße ist wegen der Löscharbeiten gesperrt
Mitten in der Innenstadt: Über dem Schild des City Kinos in der Schwanthalerstraße kam es am Freitagvormittag zu einem Brand.
Mitten in der Innenstadt: Über dem Schild des City Kinos in der Schwanthalerstraße kam es am Freitagvormittag in einem Mehrfamilienhaus gegen 9.40 Uhr zu einem ausgedehnten Zimmerbrand.

70 Einsatzkräfte vor Ort

Nach Angaben der Feuerwehr ist das Feuer mittlerweile unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten laufen weiterhin. Alle betroffenen Personen konnten entweder über eine Drehleiter aus dem Fenster oder mit einem Atemschutztrupp über das Treppenhaus gerettet werden. Laut Feuerwehr entstand das Feuer im dritten Stock des Gebäudes und breitete sich rasch auf die gesamte Wohnung aus. Auch der vierte und fünfte Stock wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Rund 70 Einsatzkräfte sind vor Ort.  Insgesamt untersuchte der Rettungsdienst 22 Menschen. Fünf von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die übrigen Betroffenen mussten den Angaben zufolge nicht stationär behandelt werden. Zur Ursache des Feuers und dazu, was genau gebrannt hatte, lagen zunächst keine Angaben vor. 

