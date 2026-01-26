AZ-Plus
Update

Verletzte bei Verkehrsunfall: Münchner Petueltunnel wieder frei

Nach einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat die Polizei den Petueltunnel wieder für den Verkehr freigegeben. In der morgendlichen Rushhour gab es Staus und Behinderungen.
Guido Verstegen
Guido Verstegen |
Wegen eines Verkehrsunfalls war der Petueltunnel zunächst in westlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt, (Archivbild)
Wegen eines Verkehrsunfalls war der Petueltunnel zunächst in westlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt, (Archivbild)

Update, 10.31 Uhr: Der Petueltunnel ist nach dem Unfall auf dem Petuelring wieder in beide Richtungen befahrbar, teilt die Münchner Polizei mit. Dort hatte sich am Morgen ein Unfall mit vier Fahrzeugen ereignet. Details zum Unfallhergang liegen der Polizei nach eigenen Angaben noch nicht vor.

Update, 9.22 Uhr: Nach dem Verkehrsunfall ist aktuell der Petuelring in westlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt, Richtung Osten ist ein Fahrstreifen frei. Die Polizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren: "Wir informieren, sobald die Unfallaufnahme abgeschlossen ist."

Erstmeldung, 26. Januar, 8.46 Uhr: Autofahrer sollten den Bereich nach Möglichkeit meiden, es drohen lange Staus im Münchner Berufsverkehr: Nach einem Verkehrsunfall zwischen Schleißheimer Straße und Belgradstraße ist der Petuelring derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Polizei und Rettungsdienst vor Ort: Petueltunnel nach Unfall gesperrt 

Wie eine Sprecherin der Polizei der AZ weiter mitteilte, waren in den Unfall vier Fahrzeuge verwickelt, es habe auch Verletzte gegeben. Der Verkehr wird laut Polizei in eine Richtung ab Knorrstraße, in die andere Richtung ab der Schleißheimer Straße abgeleitet.

Weitere Details, auch zum Unfallhergang seien bisher nicht bekannt, so die Sprecherin. Es sei nicht abzusehen, wie lange der Tunnel für den Verkehr gesperrt bleiben müsse oder wann er eventuell zumindest in eine Richtung wieder freigegeben werden könne.

Der etwa 1500 Meter lange Tunnel ist Teil des des Mittleren Rings und liegt etwa vier Kilometer nördlich des Münchner Stadtzentrums. Durch ihn hindurch verläuft der Petuelring. Der Petueltunnel verläuft in West-Ost-Richtung und besteht aus zwei Röhren.

10 Kommentare
Artikel kommentieren
  • OnkelHotte vor 2 Stunden / Bewertung:

    CE (sorry wegen dem Petueltunnel .. ist halt nicht der BMW Tunnel), RadlRainer, Kartoffelsalat, Newi (sollte ich auch noch das Ding nennen?)
    .
    Was ist los ?
    Noch keine täglichen Weisheiten zu Unfall, Ursache, Auto ?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Leberkas vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von OnkelHotte

    Is ja noch früh. Kommt aber mit Sicherheit noch was. 😉

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Wendeltreppe vor 53 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Leberkas

    Das (hinreichend bekannte) Autohasser-Quartett ist vielleicht noch im Meeting..?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
